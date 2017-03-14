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  • В «Зените» опровергли информацию о возможной продаже Кокорина

В «Зените» опровергли информацию о возможной продаже Кокорина

14 марта 2017, 14:25
33

Пресс-аташе «Зенита» Дмитрий Циммерман опроверг информацию, согласно которой руководство петербургского клуба намерено продать нападающего Александра Кокорина. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые готовы отпустить 25-летнего россиянина за 6-7 миллионов евро.

«Впервые об этом слышу. Информация о возможном уходе Кокорина не соответствует действительности», – сказал Циммерман.

Напомним, Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года. Действующий контракт футболиста с клубом истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за сине-бело-голубых в РФПЛ 19 матчей, записав в актив три гола и два результативных паса.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (33)
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zatonn
1489491144
Угу, скорее ищут того, кто его заберёт .. за дополнительную плату от Зенита))
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and4ever86
1489491839
Так его не продать хотят, а избавится от него:) Ну знаете, как в гангстерских фильмах :" Ничего личного, это просто бизнес"! БЭНГ - БЭНГ !
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kykyi
1489492269
Что, не берет никто?
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Garrincha58
1489492967
его и бесплатно никто не возьмет какой смысл иметь в команде апофигиста с большой зарплатой и нулевым коэфициентом эффективности
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Болельщик Реал Мадрида
1489493408
Кому это "футбольный баласт" нужен! Он даже бесплатно в полупрофессиональные команды не нужен. Провести 19 матчей не в самом сильном чемпионате и забить всего три мяча, это смешно. В Испании Серхио Рамос в одного десять мячей забил и отдал пять голевых передач. А это еще не конец сезона. А Кокоша, только и умеет, что пиариться. Кто его "крыша", почему его так суют везде где деньги платят?
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forward33
1489496353
Зачем покупали Молло, если в ЛЕ и РФПЛ он не играет, а с Коко у Зени результата нет
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порт
1489499450
Пля, а я обрадовался.
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belarus-gomel
1489503580
никто не берет!!! продать-то рады!!!
Ответить
Мары
1489511127
Это 6 либо 7 мультов ещё Зенит приплатит, чтобы данное недоразумение подальше отправить.Хотя нет.Кто предупреждён, тот вооружён.Теперь Кокорина оттуда только вперёд ногами можно вынести.Сам по своей воле он с такой зарплаты не уйдёт.
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Zenit2312
1489525140
Н-е-е-е!!! Этот гондольер надолго присосался к ЗЕНИТУ !!!
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