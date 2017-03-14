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    В «Зените» опровергли информацию о возможной продаже Кокорина

    Пресс-аташе «Зенита» Дмитрий Циммерман опроверг информацию, согласно которой руководство петербургского клуба намерено продать нападающего Александра Кокорина. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые готовы отпустить 25-летнего россиянина за 6-7 миллионов евро.

    «Впервые об этом слышу. Информация о возможном уходе Кокорина не соответствует действительности», – сказал Циммерман.

    Напомним, Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года. Действующий контракт футболиста с клубом истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за сине-бело-голубых в РФПЛ 19 матчей, записав в актив три гола и два результативных паса.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.03.2017 14:25
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    Комментарии32
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      Рейтинг: -15

      O'Hooligan's 15 марта 2017, 13:14

      в оаэ или китай уедет 100%.
      А вот с понижением зп и в средний чемпионат сам не пойдет

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 15 марта 2017, 12:55

      Лучше бы продали и пораньше. На его позицию есть игроки получше. Думаю тот же Гасилин, которого отдали в Амкар смотрелся бы намного лучше чем Кокорин.

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      Рейтинг: -15

      O'Hooligan's > spaike 15 марта 2017, 13:17

      Сам же понимаешь что это невозможно, в зените молодёга не развивается. Всех нормальных продали.
      Сейчас думаю Ионов был бы не плох справа!;)

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike > O'Hooligan's 15 марта 2017, 13:25

      Так не развивается потому что шансов поиграть в основе не дают. В этом сезоне в Зенит накупили игроков уровнем ниже основы, ставят Кокорина в основной состав на все матчи(хотя его уровень на данный момент это ФНЛ или команды с 10-16 мест РФПЛ), а могли бы дать поиграть молодежи(хоть на замены выпускали бы).
      А Ионов тоже за последние пару лет сдал в плане игры.

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      Рейтинг: -15

      O'Hooligan's > spaike 15 марта 2017, 13:28

      И я про то же.
      Каждый матч этот валет в основе. Куда смотрит миллер?!

      0
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      Рейтинг: -104

      Zenit2312 14 марта 2017, 23:59

      Н-е-е-е!!! Этот гондольер надолго присосался к ЗЕНИТУ !!!

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 14 марта 2017, 20:05

      Это 6 либо 7 мультов ещё Зенит приплатит, чтобы данное недоразумение подальше отправить.Хотя нет.Кто предупреждён, тот вооружён.Теперь Кокорина оттуда только вперёд ногами можно вынести.Сам по своей воле он с такой зарплаты не уйдёт.

      -2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 14 марта 2017, 19:31

      за 6-7 он сам себя может выкупить)

      0
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 14 марта 2017, 18:14

      Може кто возьмет за ящик водки?

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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 14 марта 2017, 17:59

      никто не берет!!! продать-то рады!!!

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      Рейтинг: +212

      perm 242 14 марта 2017, 17:57

      доигрался и доездился .....

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      Рейтинг: +245

      Тамхар 14 марта 2017, 17:56

      А чего? Зря, может и возьмет кто... Все равно в этом году ничего хорошего уже не будет, а так хоть, может, бабла срубите. Операция как обычно будет убыточной, но это в ваших правилах.

      1
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 14 марта 2017, 17:03

      Это блевота какая то. Самый бесполезный игрок имеет гарантированное место в составе и игровое время. Он что Митрофану насасывает за это? Или тупо из-за зарплаты его выпускают, а вдруг от него в ворота отскочит?

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