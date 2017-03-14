В «Зените» опровергли информацию о возможной продаже Кокорина

Пресс-аташе «Зенита» Дмитрий Циммерман опроверг информацию, согласно которой руководство петербургского клуба намерено продать нападающего Александра Кокорина. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые готовы отпустить 25-летнего россиянина за 6-7 миллионов евро.

«Впервые об этом слышу. Информация о возможном уходе Кокорина не соответствует действительности», – сказал Циммерман.

Напомним, Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года. Действующий контракт футболиста с клубом истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за сине-бело-голубых в РФПЛ 19 матчей, записав в актив три гола и два результативных паса.