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    Источник: «Зенит» хочет избавиться от Кокорина

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может покинуть петербургский клуб. Руководство сине-бело-голубых рассматривает вариант продажи 25-летнего россиянина.

    По информации источника, в клубе обеспокоены поведением футболиста, неоднократно попадавшего в неприятные истории. Кроме того, форвардом недоволен и тренерский штаб команды.

    Сообщается, что «Зенит» готов отпустить игрока за 6-7 миллионов евро.

    Напомним, что контракт Кокорина с «Зенитом» рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне РФПЛ нападающий забил три гола в 19 матчах.

    Источник: ФАН

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    14.03.2017 09:50
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    Комментарии67
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 14 марта 2017, 16:16

      забил три гола в 19 матчах.. за то Майбах в гараже кули париться)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +395

      meiram 14 марта 2017, 16:05

      Его в "Ростов" на реабилитацию за бесценок и мигом в порядок приведет Курбан Бекиевич! Своей жесткой дисциплиной доцент заставит понять, что такое упорный труд и результат!

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 14 марта 2017, 15:06

      Вся Россия хочет от него избавиться! Отдайте бесплатно в Реал!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 марта 2017, 14:20

      Максимум за 3 миллиона, и то рублей, и то в Динамо Москва по старой памяти местных! Больше он никому не нужен!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5113

      hunta 14 марта 2017, 14:19

      "Источник: «Зенит» хочет избавиться от Ко-ко-рина", - новость подняла волну на "Бомбардире", не оскудеет любовь народная к "петушку" Российского футбола!

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      Рейтинг: +16

      Pamyatnik 14 марта 2017, 14:14

      В «Томь» его... и доплатить, чтобы взяли!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Pamyatnik 14 марта 2017, 14:18

      В Томи ВСЯ команда за месяц не получает столько сколько он один.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 марта 2017, 14:05

      Ну без Кокоши мы Питер точно сомнём,
      Как они без него? Живут одним днём.
      Нет, вы уж Кокошу оставляйте
      И его игрой нас наслаждайте.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      санек26 14 марта 2017, 13:55

      Оренбург динамо М да простят меня болельщики этих или другого клуба куда отправится этот недоигрок(уж очень он сильно расслабился почувствовал кучу денег и реши по полю теперь можно просто ходить и подставлять ноги под передачи)

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      Рейтинг: +2501

      B.G. 14 марта 2017, 13:39

      дзюба на очереди

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 14 марта 2017, 12:47

      Утка...но 6-7 млн это космос..кому эта кляча нужна за такие бабки...его место на скамейки а за это деньги платить не будут...надо завершать " великолепную карьеру"

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