Источник: «Зенит» хочет избавиться от Кокорина

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может покинуть петербургский клуб. Руководство сине-бело-голубых рассматривает вариант продажи 25-летнего россиянина.

По информации источника, в клубе обеспокоены поведением футболиста, неоднократно попадавшего в неприятные истории. Кроме того, форвардом недоволен и тренерский штаб команды.

Сообщается, что «Зенит» готов отпустить игрока за 6-7 миллионов евро.

Напомним, что контракт Кокорина с «Зенитом» рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне РФПЛ нападающий забил три гола в 19 матчах.