Аллегри: «В матче с «Порту» мы должны сыграть так, будто счет по-прежнему 0:0»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту». Итальянский специалист подчеркнул, что его подопечные будут играть на победу в этой встрече.

Напомним, что первый матч между командами, который проходил в Португалии, завершился со счетом 2:0 в пользу туринцев.

«Порту» проведет классный матч. Они знают, как играть такие матчи, они продемонстрировали это в раунде плей-офф против «Ромы». Сегодня я показал этот матч своим игрокам, чтобы они знали, чего ожидать. Мы должны сыграть так, будто счет по-прежнему 0:0, и постараться снова победить. Единственное, что имеет значение, – это пройти дальше. Нам не надо посылать никаких сигналов соперникам. Надо только сыграть уверенно, если мы хотим иметь шанс пройти весь путь до конца.

В октябре все думали, что «Бавария» в кризисе, а она теперь фаворит. Все думали, что «Барсе» конец, а она теперь фаворит. В футболе ситуация меняется быстро», – заявил Аллегри.

Напомним, что матч «Ювентус» – «Порту» пройдет сегодня и начнется в 22:45 по московскому времени.