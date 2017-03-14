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    Аллегри: «В матче с «Порту» мы должны сыграть так, будто счет по-прежнему 0:0»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту». Итальянский специалист подчеркнул, что его подопечные будут играть на победу в этой встрече.

    Напомним, что первый матч между командами, который проходил в Португалии, завершился со счетом 2:0 в пользу туринцев.

    «Порту» проведет классный матч. Они знают, как играть такие матчи, они продемонстрировали это в раунде плей-офф против «Ромы». Сегодня я показал этот матч своим игрокам, чтобы они знали, чего ожидать. Мы должны сыграть так, будто счет по-прежнему 0:0, и постараться снова победить. Единственное, что имеет значение, – это пройти дальше. Нам не надо посылать никаких сигналов соперникам. Надо только сыграть уверенно, если мы хотим иметь шанс пройти весь путь до конца.

    В октябре все думали, что «Бавария» в кризисе, а она теперь фаворит. Все думали, что «Барсе» конец, а она теперь фаворит. В футболе ситуация меняется быстро», – заявил Аллегри.

    Напомним, что матч «Ювентус» – «Порту» пройдет сегодня и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    14.03.2017 10:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 14 марта 2017, 12:52

      Дома будет такой же счёт как и в гостях. 2:0 Победа Юве

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 14 марта 2017, 11:02

      Правильный настрой! Форза, Юве!!!

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 14 марта 2017, 10:45

      Дома надо сыграть как в Серии A

      0
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