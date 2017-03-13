Хусаинов: «В России на стадион ходит полтора человека, где вы деньги возьмете на все эти видеоповторы?»

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что чемпионат России может прекрасно обойтись без системы определения взятия ворот и видеоповторов. По его мнению, судьям по силам самим определять: был гол или нет.

Сегодня президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что вопрос о введении новых технологий в национальном первенстве будет рассмотрен на ближайшем собрании лиги.

«Никаких «прибамбасов» вводить не надо! Человек сам способен определять, был гол или нет. Видеоповторы и видеофиксацию нужно применять на крупных турнирах, где задействованы огромные деньги. А зачем это делать в нашей родной России? У нас на стадион ходит полтора человека, где вы деньги возьмете на все эти видеоповторы?!

В принципе, буча, которая поднялась после матча «Амкар» – «Зенит», говорит о том, что нужно по-другому подходить к отбору судей. Арбитр должен читать игру, не мешать команде развивать атаку, предугадывать события. Правила у нас знают многие, а вот мгновенно сориентироваться в ситуации… Не нужно приглашать случайных людей в судейский корпус», – сказал Хусаинов.