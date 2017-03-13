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    Хусаинов: «В России на стадион ходит полтора человека, где вы деньги возьмете на все эти видеоповторы?»

    Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что чемпионат России может прекрасно обойтись без системы определения взятия ворот и видеоповторов. По его мнению, судьям по силам самим определять: был гол или нет.

    Сегодня президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что вопрос о введении новых технологий в национальном первенстве будет рассмотрен на ближайшем собрании лиги.

    «Никаких «прибамбасов» вводить не надо! Человек сам способен определять, был гол или нет. Видеоповторы и видеофиксацию нужно применять на крупных турнирах, где задействованы огромные деньги. А зачем это делать в нашей родной России? У нас на стадион ходит полтора человека, где вы деньги возьмете на все эти видеоповторы?!

    В принципе, буча, которая поднялась после матча «Амкар»«Зенит», говорит о том, что нужно по-другому подходить к отбору судей. Арбитр должен читать игру, не мешать команде развивать атаку, предугадывать события. Правила у нас знают многие, а вот мгновенно сориентироваться в ситуации… Не нужно приглашать случайных людей в судейский корпус», – сказал Хусаинов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.03.2017 18:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 14 марта 2017, 00:40

      это же сколько миллионов нужно, чтобы телек за воротами поставить?

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Пиво без газа 14 марта 2017, 00:47

      и бубнов чтоб по телеку весь матч бубнил

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 13 марта 2017, 23:59

      ага пущай без освещения играють в кедах

      1
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 13 марта 2017, 20:57

      Найдете-на строительство стадионов куда миллиарды уходят деньги нашли,а видеосистема по сравнению с ними-это копейки! В хоккее в разы меньше народу ходит,а видеоповторы давно и успешно работают!

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 марта 2017, 20:25

      Согласен на все 100%.

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