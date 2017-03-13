Данни: «Зенит» будет бороться за чемпионство до конца»

Если Амкар не могут обыграть то в след. сезоне нечего ловить в лиге чемпионов. Ну и как оказалось и в лиге Европы Зениту то же особо нечего ловить. Надо играть каждый матч как последний. А катать вдоль поля мяч всю игру - это не чемпионская игра.
Полузащитник «Зенита» Данни заявил, что сине-бело-голубые не намерены сдаваться в борьбе за титул чемпиона России. В 19-м туре петербуржцы потерпели поражение от «Амкара» (0:1), увеличив свое отставание от лидирующего в турнирной таблице «Спартака» до восьми очков.
«Никогда не сдавайтесь. Я хочу делать свою работу, хочу бороться за команду и верю в своих партнеров. Мы будем бороться до конца, чтобы стать чемпионами! Давай, «Зенит», – написал Данни на своей странице в Instagram.
Отметим, что «Зенит» после осечки в Перми имеет равное количество очков с ЦСКА (по 36) и теперь ему еще предстоит отстоять право на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.