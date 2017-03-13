Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Данни: «Зенит» будет бороться за чемпионство до конца»

    Полузащитник «Зенита» Данни заявил, что сине-бело-голубые не намерены сдаваться в борьбе за титул чемпиона России. В 19-м туре петербуржцы потерпели поражение от «Амкара» (0:1), увеличив свое отставание от лидирующего в турнирной таблице «Спартака» до восьми очков.

    «Никогда не сдавайтесь. Я хочу делать свою работу, хочу бороться за команду и верю в своих партнеров. Мы будем бороться до конца, чтобы стать чемпионами! Давай, «Зенит», – написал Данни на своей странице в Instagram.

    Отметим, что «Зенит» после осечки в Перми имеет равное количество очков с ЦСКА (по 36) и теперь ему еще предстоит отстоять право на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2017 17:14
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 13 марта 2017, 22:05

      Если Амкар не могут обыграть то в след. сезоне нечего ловить в лиге чемпионов. Ну и как оказалось и в лиге Европы Зениту то же особо нечего ловить. Надо играть каждый матч как последний. А катать вдоль поля мяч всю игру - это не чемпионская игра.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 13 марта 2017, 20:29

      Буду рад если в лигу чемпионов попадут..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 марта 2017, 20:01

      А в этом никто не сомневался,
      А то неинтересно будет, ты б уж постарался.
      Слабых соперников не желаю,
      Победу над сильными обожаю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 марта 2017, 18:58

      Кэп,у каждого конца-свои пределы.
      Это уже предельный конец.
      Ты там держись.(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 марта 2017, 17:38

      Самое главное, чтобы во всех играх чемпионата РФ, судьи не мешали.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11