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    «Рубин» примет «Зенит» на «Казань-Арене»

    Матч 21-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Зенитом» состоится на «Казань-Арене», заявил руководитель пресс-службы казанцев Михаил Степанов. Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин высказал неудовлетворение качеством газона на стадионе «Центральный», на котором команда Хави Грасии пока вынуждена проводить домашние игры.

    «На стадионе «Центральный» «Рубин» сыграл последнюю игру. Следующий домашний матч с «Зенитом» мы будем играть уже на «Казань-Арене» и надеемся, что до конца сезона. Мы тоже сожалеем, что пришлось играть на «Центральном» на таком поле, но это форс-мажорные обстоятельства, и мы не видим здесь поводов для комментария», – сказал Степанов.

    Встреча «Рубин» – «Зенит» состоится в пятницу, 31 марта.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.03.2017 13:05
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 13 марта 2017, 14:31

      А почему сейчас нельзя на Казань арене играть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 13 марта 2017, 13:12

      Наконец-то!

      0
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