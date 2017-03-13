«Рубин» примет «Зенит» на «Казань-Арене»

Матч 21-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Зенитом» состоится на «Казань-Арене», заявил руководитель пресс-службы казанцев Михаил Степанов. Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин высказал неудовлетворение качеством газона на стадионе «Центральный», на котором команда Хави Грасии пока вынуждена проводить домашние игры.

«На стадионе «Центральный» «Рубин» сыграл последнюю игру. Следующий домашний матч с «Зенитом» мы будем играть уже на «Казань-Арене» и надеемся, что до конца сезона. Мы тоже сожалеем, что пришлось играть на «Центральном» на таком поле, но это форс-мажорные обстоятельства, и мы не видим здесь поводов для комментария», – сказал Степанов.

Встреча «Рубин» – «Зенит» состоится в пятницу, 31 марта.