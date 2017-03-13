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Глушаков: «Счет не имеет значения. Главное – три очка»

13 марта 2017, 06:26
2

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал в эфире «Матч ТВ» о том, как в команду влились новички. Напомним, что в матче 19-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» обыграл на домашней арене «Анжи» со счетом 1:0. «Спартак» после 19 туров продолжает возглавлять турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая «Зенит» на восемь очков.

– Все новички нормально влились, помогаем ребятам, чтобы быстрее освоились. Один уже забил, второй. Остались Джикия, Селихов… Ну, для него главное, чтобы не пропускал. А вообще самое важное, чтобы была хорошая атмосфера в клубе. А она хорошая.

– Каррера выиграл со «Спартаком» восемь матчей со счетом 1:0. Что же вы по одному голу забиваете командам вроде «Анжи»?

– 1:0, 2:0, 3:0 – разницы нет, главное – три очка. Но мы не специально так выигрываем. Представьте, какая нервотрепка. Вот и сегодня мы выигрывали 1:0, в конце убежали в контратаку, не забили и в обратку могли получить. Сидишь на нервах, хотя можешь 2:0 вести и отдыхать.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (2)
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лёха72
1489379923
точняк.ну тебя не хватало
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Диктор
1489380368
Полностью согласен-главное результат.
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