Федун: «Не смотрю матчи «Зенита»

Президент «Спартака» Леонид Федун заявил, что не смотрит матчи с участием «Зенита». Напомним, сегодня петербургский клуб в рамках 19-го тура РФПЛ уступил «Амкару» (0:1), предоставив красно-белым возможность увеличить отрыв в турнирной таблице.

«Улучшилось ли у меня настроение после их поражения от «Амкара»? Я не смотрю «Зенит», – сказал Федун.

На данный момент «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая «Зенит» на пять очков. В случае победы над «Анжи» в сегодняшнем матче, за событиями которого можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, отрыв увеличится до восьми баллов.