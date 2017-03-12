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    Федун: «Не смотрю матчи «Зенита»

    Президент «Спартака» Леонид Федун заявил, что не смотрит матчи с участием «Зенита». Напомним, сегодня петербургский клуб в рамках 19-го тура РФПЛ уступил «Амкару» (0:1), предоставив красно-белым возможность увеличить отрыв в турнирной таблице.

    «Улучшилось ли у меня настроение после их поражения от «Амкара»? Я не смотрю «Зенит», – сказал Федун.

    На данный момент «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая «Зенит» на пять очков. В случае победы над «Анжи» в сегодняшнем матче, за событиями которого можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, отрыв увеличится до восьми баллов.

    Источник: Р-Спорт

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    12.03.2017 17:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 12 марта 2017, 20:37

      Ну и правильно делаешь, слушать блевотмейстера Орлова очень сложно для нормального человека

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 12 марта 2017, 18:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак - народная команда ?
      Народ в России - негры ?

      -5
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > Taps 12 марта 2017, 18:44

      А не знаю кто ты негр или быдло,,,,,я лично болею за Спартак уже 25 лет и я живу далеко от Москвы,,,,так что наверное всё таки Спартак народная команда

      2
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      Рейтинг: +1307

      Taps > slavutiq70 12 марта 2017, 19:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жаль тебя.

      -5
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > Taps 12 марта 2017, 19:57

      Ну что тебе ответить????? Быдло ты и есть быдло

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