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    ФНЛ. «Волгарь» и «Зенит-2» забили на двоих семь голов

    В матче 26-го тура первенства ФНЛ «Волгарь» у себя дома одержал победу над «Зенитом-2» со счетом 4:3. Дублем в составе хозяев отметился Алексей Сутормин.

    Таким образом, астраханский клуб прервал трехматчевую серию из поражений, которая началась в ноябре 2016 года.

    Данный успех позволил «Волгарю» набрать 29 очков и подняться из зоны вылета турнирной таблицы. «Зенит-2» расположился на 13-й позиции, набрав по итогам 26-ти туров 32 балла.

    Первенство ФНЛ. 26-й тур

    Волгарь (Астрахань) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 4:3 (2:2)

    Голы: 0:1 – Евсеев, 37 (с пенальти); 1:1 – Плиев, 39; 2:1 – Сутормин, 40; 2:2 – Сиротов, 42; 3:2 – Веркашанский, 72; 3:3 – Зуев, 90+1; 4:3 – Сутормин, 90+2.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2017 16:23
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