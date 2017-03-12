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    Самый возрастной футболист в мире забил гол в 50 лет и принес своей команде победу

    Нападающий «Йокогамы» Кадзуеси Миура отметился забитым мячом в матче второго дивизиона чемпионата Японии против «Кусуацу» (1:0) и принес своей команде победу. На момент гола японскому форварду исполнилось 50 лет и 14 дней.

    Напомним, Миура на данный момент является самым возрастным футболистом в мире. Свой первый сезон на профессиональном уровне нападающий провел в 1986 году. В Европе японец защищал цвета «Дженоа». В составе сборной Японии форвард становился победителем Кубка Азии-1992.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2017 12:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 марта 2017, 13:38

      Этого дедушку Кокорин не догонит если что даже!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 12 марта 2017, 13:37

      не выглядит он на 50)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 12 марта 2017, 13:19

      И выглядит моложе анюкова

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 12 марта 2017, 13:18

      А бегает в 50 быстрее кокоши и дзюбы) )

      8
      Ответить
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