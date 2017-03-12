Самый возрастной футболист в мире забил гол в 50 лет и принес своей команде победу

Нападающий «Йокогамы» Кадзуеси Миура отметился забитым мячом в матче второго дивизиона чемпионата Японии против «Кусуацу» (1:0) и принес своей команде победу. На момент гола японскому форварду исполнилось 50 лет и 14 дней.

Напомним, Миура на данный момент является самым возрастным футболистом в мире. Свой первый сезон на профессиональном уровне нападающий провел в 1986 году. В Европе японец защищал цвета «Дженоа». В составе сборной Японии форвард становился победителем Кубка Азии-1992.