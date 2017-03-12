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  • Самый возрастной футболист в мире забил гол в 50 лет и принес своей команде победу

Самый возрастной футболист в мире забил гол в 50 лет и принес своей команде победу

12 марта 2017, 12:13
4

Нападающий «Йокогамы» Кадзуеси Миура отметился забитым мячом в матче второго дивизиона чемпионата Японии против «Кусуацу» (1:0) и принес своей команде победу. На момент гола японскому форварду исполнилось 50 лет и 14 дней.

Напомним, Миура на данный момент является самым возрастным футболистом в мире. Свой первый сезон на профессиональном уровне нападающий провел в 1986 году. В Европе японец защищал цвета «Дженоа». В составе сборной Японии форвард становился победителем Кубка Азии-1992.

Источник: Бомбардир.ру
Азия
Комментарии (4)
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MrRonRSM
1489313882
А бегает в 50 быстрее кокоши и дзюбы) )
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alex kidn
1489313984
И выглядит моложе анюкова
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Михайловский Технарь
1489315030
не выглядит он на 50)
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Обер-КанцлерЪ
1489315114
Этого дедушку Кокорин не догонит если что даже!
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