Анчелотти: «Айнтрахт» не заслужил двух пропущенных голов во втором тайме»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился мыслями о победе своей команды в матче 24-го тура Бундеслиги над «Айнтрахтом» (3:0).

«Хороший день для нас. Порадовали также результаты на других стадионах. Первый тайм получился тяжелым, «Айнтрахт» действовал лучше. Если честно, они не заслужили двух пропущенных голов во второй половине. После перерыва мы выглядели куда лучше и контролировали ход встречи. Мы обеспечили себе удобный отрыв, но расслабляться нельзя. Впереди еще много игр», — сказал итальянец.

Мюнхенский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата. Поражение «Лейпцига» в матче с «Вольфсбургом» (0:1) позволило баварцам оторваться от ближайшего преследователя на десять очков.