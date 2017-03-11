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    Евдокимов после матча с «Рубином» посетовал на качество газона, которое мешало «Оренбургу» завершать атаки

    Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями от матча 19-го тура РФПЛ против «Рубина» (0:0). По словам специалиста, качество газона на стадионе «Центральный» мешало его подопечным успешно завершать контратаки.

    «Заработанное очко – это хорошо. Но по игре мы были лучше, дисциплинированнее и агрессивнее «Рубина». У нас имелись голевые моменты, около же наших ворот опасности не возникало. Также у нас были контратаки, которые мы не смогли довести до конца из-за состояния поля», – сказал Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».

    После данного результата набрал 16 очков, однако остался на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2017 18:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 11 марта 2017, 19:39

      Опять поле виновато, у нас в футболе всегда виноваты не одушевленные предметы, поле плохое, погода плохая, ворота маленькие, мяч круглый, проще всего на них свалить, тренеруешь значит так, что они атаку завершить не могут, нытик

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 марта 2017, 19:01

      Евдокимов ты не Мауринью! можно подумать в Оренбурге газон идеальный

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