Евдокимов после матча с «Рубином» посетовал на качество газона, которое мешало «Оренбургу» завершать атаки

Опять поле виновато, у нас в футболе всегда виноваты не одушевленные предметы, поле плохое, погода плохая, ворота маленькие, мяч круглый, проще всего на них свалить, тренеруешь значит так, что они атаку завершить не могут, нытик
Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями от матча 19-го тура РФПЛ против «Рубина» (0:0). По словам специалиста, качество газона на стадионе «Центральный» мешало его подопечным успешно завершать контратаки.
«Заработанное очко – это хорошо. Но по игре мы были лучше, дисциплинированнее и агрессивнее «Рубина». У нас имелись голевые моменты, около же наших ворот опасности не возникало. Также у нас были контратаки, которые мы не смогли довести до конца из-за состояния поля», – сказал Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».
После данного результата набрал 16 очков, однако остался на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.