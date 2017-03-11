Евдокимов после матча с «Рубином» посетовал на качество газона, которое мешало «Оренбургу» завершать атаки

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями от матча 19-го тура РФПЛ против «Рубина» (0:0). По словам специалиста, качество газона на стадионе «Центральный» мешало его подопечным успешно завершать контратаки.

«Заработанное очко – это хорошо. Но по игре мы были лучше, дисциплинированнее и агрессивнее «Рубина». У нас имелись голевые моменты, около же наших ворот опасности не возникало. Также у нас были контратаки, которые мы не смогли довести до конца из-за состояния поля», – сказал Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».

После данного результата набрал 16 очков, однако остался на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.