Глеб: «Гол «Уфы» в ворота «Крыльев Советов» – это простая невнимательность, нелепая ошибка»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб поделился эмоциями после встречи 19-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:1). Игрок подчеркнул, что мяч, пропущенный уже на шестой минуте встречи, явился следствием невнимательности самарских футболистов, допустивших нелепую ошибку.

– Проиграли, расстроились. В случае с голом о недонастрое не стоит говорить, просто невнимательность. Нелепая ошибка, тяжело комментировать. После пропущенного гола стремились доминировать, создавать моменты, в этом плане второй тайм был получше.

– Уже второй матч в Уфе, к газону привыкли?

– Хотелось бы играть дома, какой-то нефартовый стадион для нас. Хочется, чтобы уже в Самаре подготовили поле, и мы смогли бы играть перед своими болельщиками. Все-таки на синтетике немного по-другому играется. Спасибо самарским фанатам, что приехали и поддержали нас в очередной раз. Конечно, разочаровали, но будем исправляться.