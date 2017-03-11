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    Глеб: «Гол «Уфы» в ворота «Крыльев Советов» – это простая невнимательность, нелепая ошибка»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб поделился эмоциями после встречи 19-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:1). Игрок подчеркнул, что мяч, пропущенный уже на шестой минуте встречи, явился следствием невнимательности самарских футболистов, допустивших нелепую ошибку.

    – Проиграли, расстроились. В случае с голом о недонастрое не стоит говорить, просто невнимательность. Нелепая ошибка, тяжело комментировать. После пропущенного гола стремились доминировать, создавать моменты, в этом плане второй тайм был получше.

    – Уже второй матч в Уфе, к газону привыкли?

    – Хотелось бы играть дома, какой-то нефартовый стадион для нас. Хочется, чтобы уже в Самаре подготовили поле, и мы смогли бы играть перед своими болельщиками. Все-таки на синтетике немного по-другому играется. Спасибо самарским фанатам, что приехали и поддержали нас в очередной раз. Конечно, разочаровали, но будем исправляться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2017 16:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 11 марта 2017, 17:30

      Плохому танцору знаете что мешает? Вот и вам наверное! Хотя бы для виду иногда стремились к победе. Готовьтесь сливать домашнюю встречу Ростову. Заодно и поучитесь у них стремиться к победе и бороться за честь города. Позор.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 11 марта 2017, 17:03

      Все голы-нелепые ошибки!

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