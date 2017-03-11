РФПЛ. «Уфа» победила «Крылья Советов» и поднялась в зону Лиги Европы

Не Уфа ,а Уфище!) Семаку удачи и дальнейших успехов на мостике.
В поединке 19-го тура РФПЛ «Уфа» в родных стенах с минимальным счетом переиграла «Крылья Советов».
Единственный и победный гол на свой счет записал хавбек Иван Пауревич. Отметим, что после этой победы подопечные Сергея Семака поднялись на четвертое место, опередив «Краснодар» и «Ростов», которые проведут свои матчи в воскресенье и понедельник соответственно.
Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур
Уфа – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Пауревич, 6.
Уфа: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Карп (Ваньек, 60), Засеев, Стоцкий, Пауревич, Кротов (Йокич, 77), Игбун (Фатай, 66), Емельянов.
Крылья Советов: Лория, Таранов, Ятченко, Гаджибеков (Визнович, 86), Родич, Феррейра, Глеб, Башкиров (Чочиев, 77), Зуев, Мияйлович, Паскуато.
Предупреждения: нет – Гаджибеков, 71.