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РФПЛ. «Уфа» победила «Крылья Советов» и поднялась в зону Лиги Европы

11 марта 2017, 13:20
11

В поединке 19-го тура РФПЛ «Уфа» в родных стенах с минимальным счетом переиграла «Крылья Советов».

Единственный и победный гол на свой счет записал хавбек Иван Пауревич. Отметим, что после этой победы подопечные Сергея Семака поднялись на четвертое место, опередив «Краснодар» и «Ростов», которые проведут свои матчи в воскресенье и понедельник соответственно.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Уфа – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Пауревич, 6.

Уфа: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Карп (Ваньек, 60), Засеев, Стоцкий, Пауревич, Кротов (Йокич, 77), Игбун (Фатай, 66), Емельянов.

Крылья Советов: Лория, Таранов, Ятченко, Гаджибеков (Визнович, 86), Родич, Феррейра, Глеб, Башкиров (Чочиев, 77), Зуев, Мияйлович, Паскуато.

Предупреждения: нет – Гаджибеков, 71.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Крылья Советов
Комментарии (11)
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Михас007
1489227895
Семак мужик всегда уважал
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опус 2
1489228192
С победой ! У Уфы девять побед ,больше только у Зенита и Спартака .Однако ,есть над чем подумать !
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B.G.
1489228959
Уфа на 4 месте уже? 0_0 скоро коней обгонят....)
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Вервольф
1489229305
Беленов, похоже, в каждом матче у нас будет лучшим, ему можно заранее приз лучшему игроку матча давать перед каждой игрой) А так мне Кротов понравился, особенно в 1 тайме.
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Ral13
1489229696
Молодцы, ребята, с победой!!! Да будет так всегда! Главное, чтоб от успехов голова не закружилась.Ждём следующих побед!!!
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ilichkadr
1489230809
Богданыч МОЛОДЦА! Так держать!
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spaike
1489231396
Уфу с победой! Семак молодец.
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m40
1489235587
Кроме болельщиков Уфы остальные вряд ли порадуются если этот клуб окажется там. Скорее всего команда на один год, сколько уж их таких было одноразовых участников еврокубков. Тут нужны клубы вроде Краснодара, с перспективой.... Хотя вот есть и обратный пример. Вроде бы стабильный Спартак, который должен стабильно выходить в евровесну, из года в год позорится и вылетает из еврокубков на ранней стадии П.С. Но я рад за Семака. Возможно из него получится хороший тренер.
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shurik45
1489237508
Не Уфа ,а Уфище!) Семаку удачи и дальнейших успехов на мостике.
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