РФПЛ. «Уфа» победила «Крылья Советов» и поднялась в зону Лиги Европы

В поединке 19-го тура РФПЛ «Уфа» в родных стенах с минимальным счетом переиграла «Крылья Советов».

Единственный и победный гол на свой счет записал хавбек Иван Пауревич. Отметим, что после этой победы подопечные Сергея Семака поднялись на четвертое место, опередив «Краснодар» и «Ростов», которые проведут свои матчи в воскресенье и понедельник соответственно.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Уфа – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Пауревич, 6.

Уфа: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Карп (Ваньек, 60), Засеев, Стоцкий, Пауревич, Кротов (Йокич, 77), Игбун (Фатай, 66), Емельянов.

Крылья Советов: Лория, Таранов, Ятченко, Гаджибеков (Визнович, 86), Родич, Феррейра, Глеб, Башкиров (Чочиев, 77), Зуев, Мияйлович, Паскуато.

Предупреждения: нет – Гаджибеков, 71.

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