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    РФПЛ. «Уфа» победила «Крылья Советов» и поднялась в зону Лиги Европы

    В поединке 19-го тура РФПЛ «Уфа» в родных стенах с минимальным счетом переиграла «Крылья Советов».

    Единственный и победный гол на свой счет записал хавбек Иван Пауревич. Отметим, что после этой победы подопечные Сергея Семака поднялись на четвертое место, опередив «Краснодар» и «Ростов», которые проведут свои матчи в воскресенье и понедельник соответственно.

    Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

    Уфа – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Пауревич, 6.

    Уфа: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Карп (Ваньек, 60), Засеев, Стоцкий, Пауревич, Кротов (Йокич, 77), Игбун (Фатай, 66), Емельянов.

    Крылья Советов: Лория, Таранов, Ятченко, Гаджибеков (Визнович, 86), Родич, Феррейра, Глеб, Башкиров (Чочиев, 77), Зуев, Мияйлович, Паскуато.

    Предупреждения: нет – Гаджибеков, 71.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2017 13:20
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 11 марта 2017, 16:05

      Не Уфа ,а Уфище!) Семаку удачи и дальнейших успехов на мостике.

      2
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      Рейтинг: +3136

      m40 11 марта 2017, 15:33

      Кроме болельщиков Уфы остальные вряд ли порадуются если этот клуб окажется там. Скорее всего команда на один год, сколько уж их таких было одноразовых участников еврокубков. Тут нужны клубы вроде Краснодара, с перспективой.... Хотя вот есть и обратный пример. Вроде бы стабильный Спартак, который должен стабильно выходить в евровесну, из года в год позорится и вылетает из еврокубков на ранней стадии

      П.С. Но я рад за Семака. Возможно из него получится хороший тренер.

      1
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      Рейтинг: +592

      spaike 11 марта 2017, 14:23

      Уфу с победой! Семак молодец.

      2
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      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 11 марта 2017, 14:13

      Богданыч МОЛОДЦА! Так держать!

      4
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 11 марта 2017, 13:54

      Молодцы, ребята, с победой!!! Да будет так всегда! Главное, чтоб от успехов голова не закружилась.Ждём следующих побед!!!

      2
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      Рейтинг: +86

      Вервольф 11 марта 2017, 13:48

      Беленов, похоже, в каждом матче у нас будет лучшим, ему можно заранее приз лучшему игроку матча давать перед каждой игрой) А так мне Кротов понравился, особенно в 1 тайме.

      3
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 11 марта 2017, 13:42

      Уфа на 4 месте уже? 0_0
      скоро коней обгонят....)

      2
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > карасевщина 11 марта 2017, 14:20

      почему у тебя так много минусов?

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 11 марта 2017, 13:29

      С победой ! У Уфы девять побед ,больше только у Зенита и Спартака .Однако ,есть над чем подумать !

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      Рейтинг: +239

      Михас007 11 марта 2017, 13:24

      Семак мужик всегда уважал

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Михас007 11 марта 2017, 14:00

      пока что заслуга Семака не велика здесь Гончаренко потрудился неплохо он скоро и в ЦСКА порядок наведет

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