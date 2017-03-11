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    Гамула: «В ответной игре с «Манчестер Юнайтед» Бердыев что-нибудь придумает»

    Тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула поделился наблюдениями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы основной команды с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а также подчеркнул, что в ответной игре в Англии будет рассчитывать на Курбана Бердыева и Александра Бухарова.

    – Мы неплохо смотрелись, особенно во втором тайме. В ситуации с голом Бухаров сыграл просто здорово, как настоящий центральный нападающий. Провел игру на одном дыхании, боролся за каждый мяч. Видно было, что все выглядят очень хорошо физически. «Ростов» показывал хороший футбол на протяжении всей игры.

    – Моуринью сказал, что рад отсутствию Калачева в ответной игре, подчеркнув тем самым его силу и значимость. Как оцените этот эпизод?

    – Тимофей весь отдает себя игре, азартен, не контролирует себя в некоторые моменты, отсюда и ненужная карточка.

    – Чего ждете от ответного матча на «Олд Траффорд»?

    – Игра на вылет: или пан, или пропал. В Манчестере великолепный газон, впечатляющая обстановка, играть там приятно. Курбан Бекиевич что-нибудь придумает.

    – Снова будете рассчитывать на Бухарова?

    – Я вам потом скажу. Говорил же, что он забьет в первом матче! Посмотрим, как Саша будет тренироваться. Сейчас у нас еще «Терек».

    Напомним, что матч «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» пройдет 16 марта и начнется в 23:05 по московскому времени.

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.03.2017 06:20
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +191

      Rostov 61 11 марта 2017, 19:02

      Около 16 лет болею за Ростов и то что сейчас происходит с командой это просто сказка! Знаю что любая сказка рано или поздно заканчивается И всё-таки большое спасибо всем кто принимает участия в сотворение этих приятных для болельщиков моментов!!!!!

      1
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      Рейтинг: +144

      человек просто 11 марта 2017, 16:48

      Не в том дело придумает или нет Бердыев. Где гранды Российского футбола каждый год играющие в кубках. Зачем об..рать последнюю надежду когда об..рались Короли.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 11 марта 2017, 10:00

      Только на это и надеемся

      0
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 11 марта 2017, 09:20

      Бухаров, Азмун напами, Полоз в место Калача , посмотрим чья возьмёт. Жозе пакостник помни ! смеется тот кто смеется последним.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 марта 2017, 09:06

      Бердыр, ну прям светило в футболе и главный придумщик в Ростове. Из мухи
      слона раздули.

      -2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > vladimir-7 11 марта 2017, 09:19

      Российский менталитет. Вот придет хороший тренер(царь. боярин, волшебник) и случится чудо (что нибудь придумает).

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > alek-pashckov 11 марта 2017, 13:18

      Поверь мне. я очень уважительно отношусь к Бердыеву. То. что он сделал с Ростовом, говорит о его высоком профессионализме. Но сидеть и надеяться на чудо, этого мало. В МЮ, Барсе и тд, не надеяться только на тренера, игрока (чудо). Нужна целая система для развития клуба, нужны конкуренты. Ну может 1 раз произойти чудо, можно один раз на условных жигулях обогнать бмв (например пробьет колесо), но постоянно быстрее него ездить не получится.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > alek-pashckov 11 марта 2017, 13:27

      Согласен, но нельзя всегда рассчитывать на чудо, оно бывает, но редко. На нем далеко не уедешь.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > alek-pashckov 11 марта 2017, 13:29

      Я и говорю, это чисто русский менталитет.

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      kykyi > alek-pashckov 11 марта 2017, 14:00

      Чудеса часто случаются там где команды, скажем так "малоклассные". Например в АПЛ, в Германии, Испании, там такие чудеса редкость. Таких грандов с их огромной структурой редко обскакивают, у них огромный запас прочности. А у нас все может быть. Новый тренер, на эмоциях играют, скоро эмоции закончатся и сольются, как Лестер.

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      kykyi > alek-pashckov 11 марта 2017, 14:08

      Случилось чудо, прыгнули выше головы один раз. Нет той структуры, как у грандов, школы, менеджмента, традиций, денег, веры в себя. Нарабатывается годами и большим трудом.

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      kykyi > alek-pashckov 11 марта 2017, 14:11

      Может быть, но не дальше. В 1/2 выскочек не бывает.

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