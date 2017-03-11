Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гамула: «В ответной игре с «Манчестер Юнайтед» Бердыев что-нибудь придумает»

Гамула: «В ответной игре с «Манчестер Юнайтед» Бердыев что-нибудь придумает»

11 марта 2017, 06:20
12

Тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула поделился наблюдениями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы основной команды с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а также подчеркнул, что в ответной игре в Англии будет рассчитывать на Курбана Бердыева и Александра Бухарова.

– Мы неплохо смотрелись, особенно во втором тайме. В ситуации с голом Бухаров сыграл просто здорово, как настоящий центральный нападающий. Провел игру на одном дыхании, боролся за каждый мяч. Видно было, что все выглядят очень хорошо физически. «Ростов» показывал хороший футбол на протяжении всей игры.

– Моуринью сказал, что рад отсутствию Калачева в ответной игре, подчеркнув тем самым его силу и значимость. Как оцените этот эпизод?

– Тимофей весь отдает себя игре, азартен, не контролирует себя в некоторые моменты, отсюда и ненужная карточка.

– Чего ждете от ответного матча на «Олд Траффорд»?

– Игра на вылет: или пан, или пропал. В Манчестере великолепный газон, впечатляющая обстановка, играть там приятно. Курбан Бекиевич что-нибудь придумает.

– Снова будете рассчитывать на Бухарова?

– Я вам потом скажу. Говорил же, что он забьет в первом матче! Посмотрим, как Саша будет тренироваться. Сейчас у нас еще «Терек».

Напомним, что матч «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» пройдет 16 марта и начнется в 23:05 по московскому времени.

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Манчестер Юнайтед Ростов Бухаров Александр Бердыев Курбан Гамула Игорь
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1489212385
Бердыр, ну прям светило в футболе и главный придумщик в Ростове. Из мухи слона раздули.
Ответить
Pirboy
1489213216
Бухаров, Азмун напами, Полоз в место Калача , посмотрим чья возьмёт. Жозе пакостник помни ! смеется тот кто смеется последним.
Ответить
ЮЗИК
1489215631
Только на это и надеемся
Ответить
человек просто
1489240129
Не в том дело придумает или нет Бердыев. Где гранды Российского футбола каждый год играющие в кубках. Зачем об..рать последнюю надежду когда об..рались Короли.
Ответить
Rostov 61
1489248130
Около 16 лет болею за Ростов и то что сейчас происходит с командой это просто сказка! Знаю что любая сказка рано или поздно заканчивается И всё-таки большое спасибо всем кто принимает участия в сотворение этих приятных для болельщиков моментов!!!!!
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
1
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+