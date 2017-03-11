Бундеслига. «Ингольштадт» и «Кельн» забили четыре гола, Модесте оформил дубль

Встреча 24-го тура чемпионата Германии между «Кельном» и «Ингольштадтом» завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. Точными ударами отметились Энтони Модесте (дважды), Дарио Лескано и Ромен Брежери.

«Кельн» набрал 34 очка и подвинул «Фрайбург» с седьмой строчки в турнирной таблице. «Ингольштадт» занимает 17-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 24-й тур

Ингольштадт – Кельн – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 — Модесе (с пенальти), 15; 1:1 — Лескано, 42; 1:2 — Модесте, 60; 2:2 — Брежери, 69.

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