Тарханов: «В матче против «Арсенала» нам не хватило мастерства Павлюченко»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями от матча 19-го тура РФПЛ, в котором его подопечные потерпели поражение от тульского «Арсенала» со счетом 0:2. По словам специалиста, екатеринбургской команде в данной встрече не хватило мастерства нападающего Романа Павлюченко, который пропустил игру.

«В первом матче после возобновления чемпионата «Арсенал» проиграл дома. Естественно, что они бросили все силы, чтобы обыграть нас. Не могу сказать, что «Урал» сильно уступил.

Исход встречи в пользу соперника решил стандарт и пенальти. Думаю, сказалось то, что для нас это третья игра за 10 дней. Кроме того, футболисты на некоторых позициях сыграли не так, как хотелось бы.

Нам не хватило мастерства Павлюченко. Может быть, по движению он уступает Ильину, но он выше его в классе», – сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».

Отметим, что, несмотря на поражение, «Урал» остался на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.