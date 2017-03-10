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Дзюба не хочет ухода Луческу из «Зенита»

10 марта 2017, 14:54
6

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что хотел бы и дальше выступать под руководством главного тренера Мирчи Луческу. Ранее сообщалось, что румынский специалист может быть отправлен в отставку из-за плохих отношений с игроками сине-бело-голубых.

«Мне бы очень хотелось, чтобы Луческу остался, я вообще первый раз слышу разговоры о его отставке. Не думаю, что кто-то об этом говорит. Мне с ним очень комфортно работается. За всех говорить не могу, но у меня с ним очень хорошие отношения», – сказал Дзюба.

Напомним, что после 18-ти туров чемпионата России «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Луческу Мирча
Комментарии (6)
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Серго24
1489156568
Сцыт что лавочку протирать будет если тренера поменяют
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Garrincha58
1489159322
и Луческа и Дзюбишку с Кокашкой скоро попрут из Питера
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VVM1964
1489165399
А ПУСТЬ ВМЕСТЕ С ЛУЧЕСКУ ....
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spartach n1
1489169073
Обоих нах
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Serjoga
1489169779
Он же его капитаном сделал! При другом тренере "пахать" придется, чтобы в основу попасть, хотя нет, пахать не придется-РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ дает гарантию! И с кем конкурировать? С Кокориным? Шило на мыло!
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sidul1
1489174930
если Луческу доволен так называемой игрой Дзюбы,положительного результата ждать не приходится.
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