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    Дзюба не хочет ухода Луческу из «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что хотел бы и дальше выступать под руководством главного тренера Мирчи Луческу. Ранее сообщалось, что румынский специалист может быть отправлен в отставку из-за плохих отношений с игроками сине-бело-голубых.

    «Мне бы очень хотелось, чтобы Луческу остался, я вообще первый раз слышу разговоры о его отставке. Не думаю, что кто-то об этом говорит. Мне с ним очень комфортно работается. За всех говорить не могу, но у меня с ним очень хорошие отношения», – сказал Дзюба.

    Напомним, что после 18-ти туров чемпионата России «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.03.2017 14:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +875

      sidul1 10 марта 2017, 22:42

      если Луческу доволен так называемой игрой Дзюбы,положительного результата ждать не приходится.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 10 марта 2017, 21:16

      Он же его капитаном сделал! При другом тренере "пахать" придется, чтобы в основу попасть, хотя нет, пахать не придется-РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ дает гарантию! И с кем конкурировать? С Кокориным? Шило на мыло!

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 10 марта 2017, 21:04

      Обоих нах

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 марта 2017, 18:22

      и Луческа и Дзюбишку с Кокашкой скоро попрут из Питера

      1
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      Рейтинг: +103

      Серго24 10 марта 2017, 17:36

      Сцыт что лавочку протирать будет если тренера поменяют

      2
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