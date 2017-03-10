Дзюба не хочет ухода Луческу из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что хотел бы и дальше выступать под руководством главного тренера Мирчи Луческу. Ранее сообщалось, что румынский специалист может быть отправлен в отставку из-за плохих отношений с игроками сине-бело-голубых.

«Мне бы очень хотелось, чтобы Луческу остался, я вообще первый раз слышу разговоры о его отставке. Не думаю, что кто-то об этом говорит. Мне с ним очень комфортно работается. За всех говорить не могу, но у меня с ним очень хорошие отношения», – сказал Дзюба.

Напомним, что после 18-ти туров чемпионата России «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.