Смолов может не сыграть и в ответной игре с «Сельтой»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что нападающий Федор Смолов рискует пропустить два ближайших матча команды. Напомним, что российский форвард повредил заднюю поверхность бедра в игре со «Спартаком», из-за чего не сыграл в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты» (1:2).

«Смолов в ближайшем матче вряд ли сыграет, насчет ответной игры с «Сельтой» — не уверен», – сказал Шалимов.

Напомним, что 13 марта «Краснодар» сыграет на выезде с «Локомотивом» в рамках матча РФПЛ, а через три дня после этого примет на своем поле «Сельту».