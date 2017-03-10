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    Смолов может не сыграть и в ответной игре с «Сельтой»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что нападающий Федор Смолов рискует пропустить два ближайших матча команды. Напомним, что российский форвард повредил заднюю поверхность бедра в игре со «Спартаком», из-за чего не сыграл в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты» (1:2).

    «Смолов в ближайшем матче вряд ли сыграет, насчет ответной игры с «Сельтой» — не уверен», – сказал Шалимов.

    Напомним, что 13 марта «Краснодар» сыграет на выезде с «Локомотивом» в рамках матча РФПЛ, а через три дня после этого примет на своем поле «Сельту».

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.03.2017 13:02
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 11 марта 2017, 10:13

      Быки и без Смолова сельту обыграют

      0
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    • ...
      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 10 марта 2017, 18:09

      Обидно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Argon 10 марта 2017, 17:39

      Поедут на выезд к Локомотиву и заодно всем тренерским штабом попросят Ари обратно.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар > Argon 10 марта 2017, 18:26

      Заменить шилом мыло?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr > Argon 15 марта 2017, 13:23

      все не пойму почему они Ари отдали

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 10 марта 2017, 15:50

      ЗДОРОВЬЯ

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 10 марта 2017, 15:50

      он нужен...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 10 марта 2017, 14:05

      Может оно и к лучшему,пусть остынет,а то звезда во лбу слишком горит

      0
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      ...
      Рейтинг: +1168

      Argon > sobaka120982 10 марта 2017, 17:39

      В чем проявляется его звездность?

      0
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      ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар > Argon 10 марта 2017, 18:26

      В отсутствии концентрации, отсутствии старания в каждом матче, в небрежности, в отсутствии стремления к самосовершенствованию и иногда в нежелании играть на партнеров. Этот Кубок против Урала у меня из головы нейдет.

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon > Тамхар 11 марта 2017, 16:59

      Придираешься. Тоже самое можно про любого сказать.

      1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > sobaka120982 15 марта 2017, 13:24

      причем здесь звезда есть врачи они решают играть не играть - не будь ребенком

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 10 марта 2017, 13:39

      Здоровья!

      3
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