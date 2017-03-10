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    Нигматуллин: «Теперь Европа точно выучит название команды «Ростов»

    Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин признался, что ему понравилась игра, которую продемонстрировал «Ростов» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

    «На фоне английских мастеров «Ростов» выглядел более чем достойно. Ростовчане имели преимущество в виде болельщиков, которые выполняли функции 12-го игрока. Плюс газон, который так не понравился Жозе Моуринью, тоже наложил свой отпечаток. Игру точно можно занести в актив команде «Ростов», это ничья в пользу дончан. Традиционно команды Курбана Бердыева сильны не личностями, а своими тактическими действами. Но хочется выделить Александра Бухарова за прекрасный и техничный гол.

    Вся Европа уже давно знает Курбана Бердыева и теперь точно выучит название команды «Ростов». Ростовчане хорошо известны в России и теперь обретут своих поклонников в Европе. Здорово, что провинциальная команда так прославляет российский футбол.

    Мы видим, что «Ростову» есть что противопоставить «Манчестеру». Уверен, в команде все понимают, что в ответной игре будет сложно. Но мы знаем, как ростовчане умеют делать сенсации. Понятно, что мы не можем смотреть оптимистично на ответный матч, как болельщики «ПСЖ» перед игрой с «Барселоной». Будем верить в «Ростов», который не сдастся без боя», – сказал Нигматуллин.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 16 марта.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.03.2017 11:44
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 10 марта 2017, 18:42

      Привет Друзья!!! что Мы сыграли на ничью это Аваннссс!!!! Мы Возьмемь иХ! Мне кажется Сердара с первых.или Бухара вместе...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 10 марта 2017, 16:08

      рубин выучили, через пару лет забыли. тоже самое и с ростовом

      -2
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      ...
      Рейтинг: +625

      and4ever86 > Тони Монтана 10 марта 2017, 16:14

      Локомотив то и про еврокубки уже забыл:)

      7
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      Рейтинг: +1297

      compka 10 марта 2017, 15:09

      Кто-нибудь знает, Могилёвец и Девич могут играть в Лиге Европы?

      0
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      ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 > compka 10 марта 2017, 16:16

      Да они и будут играть...

      0
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      Рейтинг: +751

      justozavr > zico2205 10 марта 2017, 16:51

      а я думал, что Могилевца в заявку в зимнее окно не успели внести

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > compka 10 марта 2017, 21:24

      Могилевец не сможет играть,а Девич уже со Спартой играл.

      0
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      Рейтинг: +155

      zenit888 10 марта 2017, 14:23

      Спасибо Ростовчанам за борьбу, самоотдачу, эмоции и любовь к футболу. Любой игрок Ростова значительно ценнее нашего Кокорина. Они играют не за пиар и бабло, а за нас болельщиков и за страну.

      6
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 10 марта 2017, 14:04

      Молодцы!!!

      3
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 10 марта 2017, 13:47

      Отличный город, замечательный клуб, красивая игра, отсутствие боязни авторитетов - вот это ФК Ростов. Молодцы!!!

      4
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 10 марта 2017, 12:37

      Спасибо Руслан !!! Очень радует , что наконец то оценили Сашу Бухарова!!! Если не будет травм, думаю , что дуэт Бухаров-Полоз, будет основным звеном атаки нашей сборной!!!

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > zico2205 10 марта 2017, 13:12

      ахаха
      без Бердыева, к сожалению, у них скорее всего не получится так играть. Бердыев как папа Карло, оживляет деревья:))

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > VGreen 10 марта 2017, 13:27

      Ну а как этот слепоглухонемой РФС еще раз убедить,что только Бердыев сможет сделать из нашей сборной , команду,достойно выглядевшую на родном ЧМ ??? Это как достучаться до небес.... Есть одна только надежда- что Саламыч пригласит Курбана Бикеича в свой штаб накануне ЧМ...Скажем так-главным консультантом...Как сейчас Ростов выходит из положения....

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > zico2205 10 марта 2017, 15:52

      ну фиг знает, мне почему то кажется, что самому Бердыеву это не особо интересно и нужно...он любит рулить, управлять, а не просто тренировать...

      1
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > VGreen 10 марта 2017, 16:15

      У Карло было волшебное полено, это Урфин Джус оживлял деревья, точнее деревянных солдат.

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      VGreen > and4ever86 10 марта 2017, 18:11

      спасибо)) почитал, Бердыева не напоминает?)

      По характеру Урфин — мрачный, угрюмый, нелюдимый человек, одержимый жаждой власти. Вместе с тем ему присущи такие качества, как неординарный и изворотливый ум, трудолюбие, целеустремлённость, недюжинная сила воли, смелость и готовность к риску.

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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > VGreen 10 марта 2017, 23:21

      Когда моя команда обыгрывает Баварию мне все равно на кого из книжных героев он похож, хоть на Урфина, хоть на Карабаса:)))

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > and4ever86 11 марта 2017, 00:34

      да, Москва вам завидует) еще бы стадион посовременней и повместительней на такие матчи

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      Рейтинг: +76

      takca 10 марта 2017, 11:50

      Согласен Ростов сыграл очень достойно.

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