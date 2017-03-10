Нигматуллин: «Теперь Европа точно выучит название команды «Ростов»

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин признался, что ему понравилась игра, которую продемонстрировал «Ростов» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

«На фоне английских мастеров «Ростов» выглядел более чем достойно. Ростовчане имели преимущество в виде болельщиков, которые выполняли функции 12-го игрока. Плюс газон, который так не понравился Жозе Моуринью, тоже наложил свой отпечаток. Игру точно можно занести в актив команде «Ростов», это ничья в пользу дончан. Традиционно команды Курбана Бердыева сильны не личностями, а своими тактическими действами. Но хочется выделить Александра Бухарова за прекрасный и техничный гол.

Вся Европа уже давно знает Курбана Бердыева и теперь точно выучит название команды «Ростов». Ростовчане хорошо известны в России и теперь обретут своих поклонников в Европе. Здорово, что провинциальная команда так прославляет российский футбол.

Мы видим, что «Ростову» есть что противопоставить «Манчестеру». Уверен, в команде все понимают, что в ответной игре будет сложно. Но мы знаем, как ростовчане умеют делать сенсации. Понятно, что мы не можем смотреть оптимистично на ответный матч, как болельщики «ПСЖ» перед игрой с «Барселоной». Будем верить в «Ростов», который не сдастся без боя», – сказал Нигматуллин.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 16 марта.