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  • Нигматуллин: «Теперь Европа точно выучит название команды «Ростов»

Нигматуллин: «Теперь Европа точно выучит название команды «Ростов»

10 марта 2017, 11:44
18

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин признался, что ему понравилась игра, которую продемонстрировал «Ростов» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

«На фоне английских мастеров «Ростов» выглядел более чем достойно. Ростовчане имели преимущество в виде болельщиков, которые выполняли функции 12-го игрока. Плюс газон, который так не понравился Жозе Моуринью, тоже наложил свой отпечаток. Игру точно можно занести в актив команде «Ростов», это ничья в пользу дончан. Традиционно команды Курбана Бердыева сильны не личностями, а своими тактическими действами. Но хочется выделить Александра Бухарова за прекрасный и техничный гол.

Вся Европа уже давно знает Курбана Бердыева и теперь точно выучит название команды «Ростов». Ростовчане хорошо известны в России и теперь обретут своих поклонников в Европе. Здорово, что провинциальная команда так прославляет российский футбол.

Мы видим, что «Ростову» есть что противопоставить «Манчестеру». Уверен, в команде все понимают, что в ответной игре будет сложно. Но мы знаем, как ростовчане умеют делать сенсации. Понятно, что мы не можем смотреть оптимистично на ответный матч, как болельщики «ПСЖ» перед игрой с «Барселоной». Будем верить в «Ростов», который не сдастся без боя», – сказал Нигматуллин.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 16 марта.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед Нигматуллин Руслан
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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takca
1489135849
Согласен Ростов сыграл очень достойно.
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zico2205
1489138647
Спасибо Руслан !!! Очень радует , что наконец то оценили Сашу Бухарова!!! Если не будет травм, думаю , что дуэт Бухаров-Полоз, будет основным звеном атаки нашей сборной!!!
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mialkov
1489142825
Отличный город, замечательный клуб, красивая игра, отсутствие боязни авторитетов - вот это ФК Ростов. Молодцы!!!
Ответить
vgarakh
1489143852
Молодцы!!!
Ответить
zenit888
1489145037
Спасибо Ростовчанам за борьбу, самоотдачу, эмоции и любовь к футболу. Любой игрок Ростова значительно ценнее нашего Кокорина. Они играют не за пиар и бабло, а за нас болельщиков и за страну.
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compka
1489147744
Кто-нибудь знает, Могилёвец и Девич могут играть в Лиге Европы?
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Тони Монтана
1489151312
рубин выучили, через пару лет забыли. тоже самое и с ростовом
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Go-o-ol
1489160566
Привет Друзья!!! что Мы сыграли на ничью это Аваннссс!!!! Мы Возьмемь иХ! Мне кажется Сердара с первых.или Бухара вместе...
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