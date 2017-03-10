Харт понимает, что не нужен «Манчестер Сити»

Голкипер «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», признался, что не стремится любой ценой вернуться в Премьер-лигу.

«Я считаю себя реалистом. Я люблю «Манчестер Сити», я никогда этого не скрывал. Пока они хотели, чтобы я там играл, я делал это. Но я всегда старался быть осторожным.

В больших клуба все очень быстро меняется. Как люди, так и ответственность. Не каждый думает так же, как вы, и не каждый хочет, чтобы вы играли у него в команде. Возможно, мне придется искать новую команду этим летом.

Я хочу играть в футбол. Я открыт для любых предложений. Я люблю Премьер-лигу, это фантастический чемпионат, но я не считаю это вершиной моих мечтаний. Мое самое большое желание – это играть за клуб, которому я нужен», – сказал Харт BBC.

Напомним, что действующий контракт 29-летнего вратаря с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2019 года.