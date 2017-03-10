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    Харт понимает, что не нужен «Манчестер Сити»

    Голкипер «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», признался, что не стремится любой ценой вернуться в Премьер-лигу.

    «Я считаю себя реалистом. Я люблю «Манчестер Сити», я никогда этого не скрывал. Пока они хотели, чтобы я там играл, я делал это. Но я всегда старался быть осторожным.

    В больших клуба все очень быстро меняется. Как люди, так и ответственность. Не каждый думает так же, как вы, и не каждый хочет, чтобы вы играли у него в команде. Возможно, мне придется искать новую команду этим летом.

    Я хочу играть в футбол. Я открыт для любых предложений. Я люблю Премьер-лигу, это фантастический чемпионат, но я не считаю это вершиной моих мечтаний. Мое самое большое желание – это играть за клуб, которому я нужен», – сказал Харт BBC.

    Напомним, что действующий контракт 29-летнего вратаря с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2019 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2017 10:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +183

      бочаров 10 марта 2017, 10:33

      просись в Мауру он летом Де Хея продаст реалу ты на его место.

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > бочаров 10 марта 2017, 12:53

      и я того же мнения, в МЮ

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 10 марта 2017, 10:13

      Вот лысого физрука выгонят, и будешь ты, Джо, опять востребован в МанСити!

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