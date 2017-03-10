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    Ерохин: «1:1 – не совсем положительный результат для «Ростова»

    Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин оценил перспективы своей команды на выход в следующий раунд после ничьей с «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    «В целом, как мы и предполагали, в игре на тяжелом поле будет много борьбы. У «МЮ» впереди действовали высокие игроки – Ибрагимович, Феллаини. Нужно было выиграть борьбу и подбор, иногда это удавалось.

    В первом тайме была скорее равная игра, как у нас не было особых моментов, так и у «МЮ». Во втором мы забили гол и были близки к тому, чтобы забить еще один.

    1:1 – закономерный по сегодняшней игре результат. Но для нас он не совсем положительный перед ответной игрой. Тем более есть пропущенный гол дома. Однако, как показала Лига чемпионов, в футболе нет ничего невозможного. Поедем в Англию и сделаем все, чтобы добиться положительного результата.

    Гол Бухарова? Нападающие всегда голодны до голов, и Бухаров наконец-то почувствовал вкус гола. Такая Сашина голевая серия — это очень здорово для команды и для него самого.

    Конечно, ко мне обращались по поводу билетов на эту игру. Футболистам выделили небольшую квоту – по два билета руки. Остальное я докупал по обычной цене на официальном сайте (от 2 до 20 тысяч). К сожалению, не всем, кто просил, досталось. Ажиотаж со стороны болельщиков был просто огромный», – сказал Ерохин.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 16 марта.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.03.2017 07:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 15 марта 2017, 13:21

      главное атакуйте игру покажите - иногда проигрыш выглядит лучше победы- это МЮ надо что то доказывать а вы уже доказали так что терять нечего вперед

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 10 марта 2017, 07:47

      Ничего... 2-2 в Англии нас устраивает! )))

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