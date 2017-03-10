Бухаров поблагодарил фанатов «Ростова» за поддержку

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров отметил поддержку болельщиков своей команды после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

«Мой гол? Забил не я, а наша команда. Просто получилось оказаться в нужном месте в нужное время. Отличный пас Калачева, и я просто переиграл вратаря.

Очень хотели выиграть дома, но с учетом того, что пропустили первыми, ничью можно считать хорошим результатом. Во втором тайме проявили характер, могли и вовсе дожать соперника. Важно, что верили до конца в свой успех.

Болельщики сегодня были прекрасны. Спасибо! Во многом благодаря им нам удалось сравнять счет», – сказал Бухаров.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 16 марта.