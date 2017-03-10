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    Бухаров поблагодарил фанатов «Ростова» за поддержку

    Нападающий «Ростова» Александр Бухаров отметил поддержку болельщиков своей команды после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

    «Мой гол? Забил не я, а наша команда. Просто получилось оказаться в нужном месте в нужное время. Отличный пас Калачева, и я просто переиграл вратаря.

    Очень хотели выиграть дома, но с учетом того, что пропустили первыми, ничью можно считать хорошим результатом. Во втором тайме проявили характер, могли и вовсе дожать соперника. Важно, что верили до конца в свой успех.

    Болельщики сегодня были прекрасны. Спасибо! Во многом благодаря им нам удалось сравнять счет», – сказал Бухаров.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 16 марта.

    Источник: УЕФА

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    10.03.2017 06:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 10 марта 2017, 14:01

      Саша! Ты лучший!

      0
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 10 марта 2017, 11:27

      Отменный гол забил)))

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      Рейтинг: +395

      meiram 10 марта 2017, 11:07

      Молодец!

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