Калачев: «Проигрывали, а затем сравняли, поэтому все нормально»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» напомнил, что впереди у его команды ответная встреча в Манчестере.

«Не стоит забывать, что противостояние состоит из двух матчей. Хорошо, что все-таки удалось сравнять счет. Во втором тайме играли лучше, начали создавать моменты. Могли забить и второй мяч, но не вышло.

Нужно двигаться дальше. Настраивались на победу. Если учесть, что проигрывали, а затем сравняли, то все нормально.

Для нас это хороший опыт. Робость? Все было нормально. У нас есть опыт игры в Лиге чемпионов против сильных игроков. Это был обычный большой матч», – сказал Калачев.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 16 марта.