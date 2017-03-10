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    Калачев: «Проигрывали, а затем сравняли, поэтому все нормально»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» напомнил, что впереди у его команды ответная встреча в Манчестере.

    «Не стоит забывать, что противостояние состоит из двух матчей. Хорошо, что все-таки удалось сравнять счет. Во втором тайме играли лучше, начали создавать моменты. Могли забить и второй мяч, но не вышло.

    Нужно двигаться дальше. Настраивались на победу. Если учесть, что проигрывали, а затем сравняли, то все нормально.

    Для нас это хороший опыт. Робость? Все было нормально. У нас есть опыт игры в Лиге чемпионов против сильных игроков. Это был обычный большой матч», – сказал Калачев.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 16 марта.

    Источник: УЕФА

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    10.03.2017 06:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 10 марта 2017, 10:17

      Все нормально, не расстраивайтесь, все впереди.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 марта 2017, 09:09

      Калач мечта твоя не сбудется сыграть на ОлдТраффорд, но все равно ты в свои годы лучший в Ростове жаль что играешь не за сб.России

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