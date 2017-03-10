Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бериццо считает, что «Сельта» могла победить «Краснодар» с более крупным счетом

    Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо поделился мнением о первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Краснодара» (2:1). Напомним, испанцы смогли вырвать победу у краснодарцев на последних минутах матча.

    «Шансов и правда было много, особенно в первом тайме. Надо было прибавлять в начале второй половины, но мы упустили шансы, упустили время. К сожалению, «Краснодар» использовал один из немногих шансов. Думаю, мы заслуживали не только победу, но и большего. Считаю, что мы освежили атаку заменами, поэтому забили гол. Хочу еще добавить, что не самый серьезный отрыв не должен смущать, ведь мы отлично играем в гостях», – сказал специалист.

    Ответная встреча пройдет в Краснодаре 16 марта.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2017 01:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11