Моуринью – Калачеву: «Я хотел, чтобы ты получил желтую карточку, приятель»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» (1:1) обратился к полузащитнику ростовчан Тимофею Калачеву. Напомним, по ходу матча между специалистом и игроком возникла словесная перепалка, после которой белорус получил желтую карточку. Отметим, хавбек пропустит ответную встречу из-за дисквалификации.

«Я хотел, чтобы ты получил желтую карточку, приятель», – сказал Моуринью Калачеву.

Ответный матч состоится в Манчестере 16 марта.