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  • Моуринью – Калачеву: «Я хотел, чтобы ты получил желтую карточку, приятель»

Моуринью – Калачеву: «Я хотел, чтобы ты получил желтую карточку, приятель»

9 марта 2017, 23:23
32

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» (1:1) обратился к полузащитнику ростовчан Тимофею Калачеву. Напомним, по ходу матча между специалистом и игроком возникла словесная перепалка, после которой белорус получил желтую карточку. Отметим, хавбек пропустит ответную встречу из-за дисквалификации.

«Я хотел, чтобы ты получил желтую карточку, приятель», – сказал Моуринью Калачеву.

Ответный матч состоится в Манчестере 16 марта.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед Калачев Тимофей Моуринью Жозе
Комментарии (32)
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XaXatyn
1489091498
Сволочь Маур план ответной игры отрабатывает !
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пряник929
1489093234
Надо было кивок Зидана сделать, и маур бы ответный матч пропустил бы... шансы были бы снова равны...
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Par Mezan
1489093843
Давят морально... Боятся! Но это тоже элемент футбола.........................................А тут ОЛЕ какое-то....Такое дерьмо собачье, какое вякает и считается любителем футбола, гнать надо в шею! Это просто какой-то правосек недоделаный. Просто дебил! Бомбардир, убери этого словесного онаниста!
"Рейтинг: -975
ЗЕНИТ ОЛА ОЛЕ ОЛА 9 минут назадПожаловаться
красаувчик))бугагага уважуха риспект епта"
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Фесс
1489094213
Все гениальное просто. Моур - стратег. Не приятно, но факт. Максимально ослабленным Ростов поедет в Англию. Но биться будут. Посмотрим.
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Таганский
1489094971
Моур просто засранец.. Теперь без Тимохи и Гацкана в Англии будет еще сложнее..
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Shaitan.
1489095574
Видимо Маур перед матчем узнал про интервью Бубнова, где тот его назвал Калачева ростовским Бекхэмом и реально решил от него избавиться таким образом)) И ведь как прав Бубнов, он опять на Бухарова такой мяч вывел) Очень тяжело без него будет, удачи Ростову в ответном матче!
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hunta
1489111856
Обычная португальская подлость..., то поле плохое, то игрока во время матча спровоцировать...
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nemolod
1489125090
А что еще можно ждать от этого потомка колонизаторов и заносчивого выскочки,вообразившего себя футбольным гением? Пусть лучше поучится хорошим манерам у КББ!
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Сергей1234
1489133048
Вот козел!
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афоня72
1489138865
Сложно будет без Калачева, ключевой игрок и заводила команды.
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