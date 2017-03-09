Бубнов: «Если честно, в «Ростов» верю больше, чем в «Краснодар»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы между «Сельтой» и «Краснодаром». По словам Бубнова, российский клуб не будет считаться фаворитом в испанском матче.

«В Испании наша команда фаворитом не будет. Если честно, в «Ростов» я верю больше, чем в «Краснодар», особенно если говорить именно о первых матчах. Думаю, у ростовчан больше шансов добиться приемлемого результата в четверг. Я допускаю, что «быки» вполне могут крупно и не проиграть, но хватит ли этого для общей победы?

«Сельта» не сильнее «Фенербахче»? Не согласен. Турки мне вообще не понравились, а обыграть донецкий «Шахтер» в ответной игре на выезде дорогого стоит. Поэтому, не надо недооценивать «Сельту». Меня беспокоит состояние «Краснодара», отсутствие Федора Смолова и игра команды в обороне. Приемлемым результатом посчитаю минимальное поражение», – сказал Бубнов.

Встреча начнется в 23:05 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.