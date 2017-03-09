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    Бубнов: «Если честно, в «Ростов» верю больше, чем в «Краснодар»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы между «Сельтой» и «Краснодаром». По словам Бубнова, российский клуб не будет считаться фаворитом в испанском матче.

    «В Испании наша команда фаворитом не будет. Если честно, в «Ростов» я верю больше, чем в «Краснодар», особенно если говорить именно о первых матчах. Думаю, у ростовчан больше шансов добиться приемлемого результата в четверг. Я допускаю, что «быки» вполне могут крупно и не проиграть, но хватит ли этого для общей победы?

    «Сельта» не сильнее «Фенербахче»? Не согласен. Турки мне вообще не понравились, а обыграть донецкий «Шахтер» в ответной игре на выезде дорогого стоит. Поэтому, не надо недооценивать «Сельту». Меня беспокоит состояние «Краснодара», отсутствие Федора Смолова и игра команды в обороне. Приемлемым результатом посчитаю минимальное поражение», – сказал Бубнов.

    Встреча начнется в 23:05 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.03.2017 21:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 9 марта 2017, 22:03

      Слушайте , Заткнитесь, пожалуйста. Устроили тут ромашка: помню - не помню, верю-не верю...Потерпи три часа и всё узнаем... Удачи Краснодару !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 марта 2017, 21:19

      Соперники по статусу всё таки разные!Даёшь две победы!

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 9 марта 2017, 21:10

      Филосов ху. ......ев

      -1
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