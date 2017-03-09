Президент «ПСЖ»: «Арбитр очень сильно помог «Барселоне»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Барселоны» (1:6, 5:6 по сумме двух матчей).

«Я не могу поверить в произошедшее. Мы пропустили три гола за семь минут. Не хочу искать оправданий, но судья поставил два пенальти в наши ворота и дважды проигнорировал нарушения защитников «Барселоны» в ее штрафной площади. Мы сыграли плохо, это трудно принять. Арбитр очень сильно помог «Барселоне». Это какой-то кошмар, все предельно злы.

У Эмери теперь проблемы? Это даже не обсуждается», — цитирует катарского предпринимателя Get French Football News.

Ранее сообщалось о том, что за последние семь минут матча на «Камп Ноу» футболисты французского клуба сделали лишь четыре точные передачи.