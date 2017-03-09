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    Президент «ПСЖ»: «Арбитр очень сильно помог «Барселоне»

    Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Барселоны» (1:6, 5:6 по сумме двух матчей).

    «Я не могу поверить в произошедшее. Мы пропустили три гола за семь минут. Не хочу искать оправданий, но судья поставил два пенальти в наши ворота и дважды проигнорировал нарушения защитников «Барселоны» в ее штрафной площади. Мы сыграли плохо, это трудно принять. Арбитр очень сильно помог «Барселоне». Это какой-то кошмар, все предельно злы.

    У Эмери теперь проблемы? Это даже не обсуждается», — цитирует катарского предпринимателя Get French Football News.

    Ранее сообщалось о том, что за последние семь минут матча на «Камп Ноу» футболисты французского клуба сделали лишь четыре точные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2017 18:50
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +617

      nelez 11 марта 2017, 12:42

      На вопрос с каким клубом хотели бы встретиться в 4/1 финале? Защитник Баварии Лам ответил -не хотели бы этот клуб был Мадридский Реал , потому что у них ест очень сильные нападающие. На вопрос -А с барселоной? Ответил Миллер.С ними вообще не не хотели бы , потому что у них ест очень опасные судьи .

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      Рейтинг: +107

      санек26 10 марта 2017, 11:55

      я думаю если бы игрок ПСЖ руку не положил то Суарес мог и забить те же 6-1получаются да вообще барса была заряжена по любому додавила бы

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      Рейтинг: +617

      nelez > санек26 11 марта 2017, 13:03

      А что скажете на фол Маскерано на 85-ой минуте? Удар по ногам сзади Ди Марии в штрафной плошадке, А почему судья этого не видел? Это был стопроцентный пенальти.Первое пенальти-игрок ПСЖ был впереди Неймара .сам упал .Неймар увидев что он падает , сам наткнулся на него и нырнул.Тут нелбзя сказать что судья ошибся.Нет он не ошибся , просто сделал свое дело, он конкретно в тот вечер был 14-ым и самым опасным игроком барселоны , а 13-ым был лайсман котоый стоял за воротами ПСЖ. 12-й игрок барсы был зрители, болелбщики Барсы-РЕСПЕКТ им. Они в тот вечер были на вершине.

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      Рейтинг: +10

      madrid__9530 10 марта 2017, 09:22

      Ну а судить фактически,то Барса не сдалась,поступила так как и должен поступать клуб такого уровня.Так что не нойте фаны ПСЖ,не Барса виновата в вашем поражении,а ваш клуб!

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      Рейтинг: +10

      madrid__9530 10 марта 2017, 09:20

      Помог это еще мягко сказано.Дело в том,что не Барса хорошо сыграла,а что ПСЖ трусливо сыграл и с первой минутой начал оборонятся.Если бы сыграла хотя бы на половину как у себя дома,то счет был бы совсем иной и Пеке сейчас сидел бы с Шакирой где-то на пляже на Крузейро.

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 9 марта 2017, 23:11

      Если бы, если бы твоя команда выиграла таким ходом, ты б этого не говорил. Понятное дело, такой про9б в ЛЧ, Носилие, анал тебе не в кайф воспринять этого)

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Mr Abdullaev 9 марта 2017, 23:49

      Если бы арбитр поставил в ворота Барсы такую пенку, как на Суарасе, то ты бы кричал громче всех, что Мадрид купил судью, чтобы Барса не прошла))))

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 9 марта 2017, 21:54

      Виноват судья что левый пенальти поставил....

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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 9 марта 2017, 20:54

      смешные отговорки команды, у которой в руках были 4 забитых мяча. А признать стыдно, что так нагнулись перед барсой

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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 9 марта 2017, 20:16

      Ну поставил он дважды пенальти-ладно.Но где был ПСЖ вообще?Такое чуство было что болельщики ПСЖ и футболисты поменялись местами,по крайней мере футболисты именно так играли.

      Насчет судьи-первый пенальти был 100%,второго пенальти 100% не было

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Pres Arsenal 9 марта 2017, 23:51

      Про пенальти согласен, первый был, второго не было. По сумме двух матчей Барса аут, ПСЖ вперед.

      Где были барсуки вообще первые 90 минут противостояния?

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 9 марта 2017, 20:14

      Команда 6 мячей пропустила! А виноват судья)

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Обер-КанцлерЪ 9 марта 2017, 23:52

      5 чистых, столько же, сколько и Барса))))

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      Рейтинг: +592

      spaike 9 марта 2017, 19:46

      В первую очередь Барселоне помог Эмери и игроки ПСЖ, которые весь матч провели в защите, а своих навыков не показали(было ощущение что Барса играет с дворовой командой и то дворовая команда наверно лучше сыграла бы).

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