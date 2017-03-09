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Президент «ПСЖ»: «Арбитр очень сильно помог «Барселоне»

9 марта 2017, 18:50
28

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Барселоны» (1:6, 5:6 по сумме двух матчей).

«Я не могу поверить в произошедшее. Мы пропустили три гола за семь минут. Не хочу искать оправданий, но судья поставил два пенальти в наши ворота и дважды проигнорировал нарушения защитников «Барселоны» в ее штрафной площади. Мы сыграли плохо, это трудно принять. Арбитр очень сильно помог «Барселоне». Это какой-то кошмар, все предельно злы.

У Эмери теперь проблемы? Это даже не обсуждается», — цитирует катарского предпринимателя Get French Football News.

Ранее сообщалось о том, что за последние семь минут матча на «Камп Ноу» футболисты французского клуба сделали лишь четыре точные передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ПСЖ Барселона Эмери Унаи
Комментарии (28)
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la verdad
1489074711
Лузер! Какими надо быть недофутболистами чтобы с 4:0 просрать!!!! Клоуны :)))))
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санек26
1489075658
Какая разница помог не помог . ПСЖ сами виноваты они после того как забили гол перестали играть , да и первый тайм отдали вчистую.
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Поль
1489075669
После гола кавани пошел зубы чистить. Через 20 минут счет был 5:1. Думаю,неужто это произойдет?включил трансляцию как раз на 6й гол. Подумал, хера се. Уснул поздно.
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la verdad
1489075948
Читаю комменты и охуе...ю. Причём здесь судья??? Главный вопрос: где был парижский ПСЖ??? На камп ноу в форме ПСЖ вышли слабаки и неудачники. Пусть теперь ногти грызут :)))))
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EVGEN13RUS
1489077927
ПСЖ это топ клуб, они не должны были так играть, как дворовые ребята, судья красавчик, но барса заслужила
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Pres Arsenal
1489079778
Ну поставил он дважды пенальти-ладно.Но где был ПСЖ вообще?Такое чуство было что болельщики ПСЖ и футболисты поменялись местами,по крайней мере футболисты именно так играли. Насчет судьи-первый пенальти был 100%,второго пенальти 100% не было
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Bogdan1906
1489082066
смешные отговорки команды, у которой в руках были 4 забитых мяча. А признать стыдно, что так нагнулись перед барсой
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madrid__9530
1489126836
Помог это еще мягко сказано.Дело в том,что не Барса хорошо сыграла,а что ПСЖ трусливо сыграл и с первой минутой начал оборонятся.Если бы сыграла хотя бы на половину как у себя дома,то счет был бы совсем иной и Пеке сейчас сидел бы с Шакирой где-то на пляже на Крузейро.
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madrid__9530
1489126940
Ну а судить фактически,то Барса не сдалась,поступила так как и должен поступать клуб такого уровня.Так что не нойте фаны ПСЖ,не Барса виновата в вашем поражении,а ваш клуб!
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nelez
1489225326
На вопрос с каким клубом хотели бы встретиться в 4/1 финале? Защитник Баварии Лам ответил -не хотели бы этот клуб был Мадридский Реал , потому что у них ест очень сильные нападающие. На вопрос -А с барселоной? Ответил Миллер.С ними вообще не не хотели бы , потому что у них ест очень опасные судьи .
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