«ПСЖ» сделал четыре точные передачи с 88-й минуты матча против «Барселоны»

Нужно было на вынос играть просто и всё особенно когда вратарь Барсы пришел на половину ПСЖ, вместо этого они позволили вратарю заработать штрафной скоторго забили решающий мяч????
«Барселона» в матче 1/8 финала переиграла «ПСЖ» со счетом 6:1 (6:5 по сумме двух матчей).
С 88-й по 95-ю минуту подопечные Луиса Энрике забили три гола, которые позволили команде выйти в четвертьфинал турнира.
За данный отрезок времени футболисты парижского клуба совершили четыре точных передачи из 13-ти попыток.
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— OptaCan (@OptaCan) 9 марта 2017 г.