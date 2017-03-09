«ПСЖ» сделал четыре точные передачи с 88-й минуты матча против «Барселоны»

«Барселона» в матче 1/8 финала переиграла «ПСЖ» со счетом 6:1 (6:5 по сумме двух матчей).

С 88-й по 95-ю минуту подопечные Луиса Энрике забили три гола, которые позволили команде выйти в четвертьфинал турнира.

За данный отрезок времени футболисты парижского клуба совершили четыре точных передачи из 13-ти попыток.