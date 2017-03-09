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    «ПСЖ» сделал четыре точные передачи с 88-й минуты матча против «Барселоны»

    «Барселона» в матче 1/8 финала переиграла «ПСЖ» со счетом 6:1 (6:5 по сумме двух матчей).

    С 88-й по 95-ю минуту подопечные Луиса Энрике забили три гола, которые позволили команде выйти в четвертьфинал турнира.

    За данный отрезок времени футболисты парижского клуба совершили четыре точных передачи из 13-ти попыток.

    Источник: Opta

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    09.03.2017 15:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +800

      forward33 9 марта 2017, 17:15

      Нужно было на вынос играть просто и всё особенно когда вратарь Барсы пришел на половину ПСЖ, вместо этого они позволили вратарю заработать штрафной скоторго забили решающий мяч????

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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 9 марта 2017, 16:40

      Какой то вообще странный матч был...Больше вопросов,чем ответов...Но кому то это точно на руку было.

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      Рейтинг: -186

      Protosser 9 марта 2017, 16:37

      Тоже судья помог перехватить все остальные передачи)

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Protosser 9 марта 2017, 17:04

      конечно судья а кто же еще?? мало того судья еще заставил вратаря ошибиться, защитника когда его иньеста обокрал, защитника, когда тот хотел сделать подкат головой, неймара, козла такого, который в 9 попал это тоже из за судьи, защитника протягивать руку к суаресу чтобы тот умничка рухнул как будто его срубило, и защиту тоже судья заставил ошибиться когда сержи роберто забивал!!!! а еще судья 3,14дар мешал Каванни и Димарии выходы свои реализовать. ))))) Гад а не судья, на кол его срочно!!!

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      Рейтинг: +46

      Черемшанец > Павел Буре 10 марта 2017, 15:17

      ну вот за это его и обвинят еще и отстранят!:))) люди совсем с ума сошли обвиняя судью при поражении одной из команды 1-6!

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