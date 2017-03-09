Ари не хочет возвращаться в «Краснодар»

Нападающий Ари не планирует возвращаться в «Краснодар», который владеет правами на бразильца. После зимнего перерыва он выступает в составе «Локомотива», в котором находится в аренде до конца сезона.

«Сейчас никто не знает точно, как все сложится. Но если у меня будет шанс остаться в «Локомотиве», я хотел бы продолжить выступать за этот клуб», – сказал Ари.

«Локомотив» постарается заполучить бразильца, если удастся договориться с «Краснодаром» о приемлемой компенсации. В составе столичного клуба Ари провел два матча, в которых забил два гола. В общей сложности в текущем сезоне на его счету 12 матчей, шесть голов и три передачи.