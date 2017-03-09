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Ари не хочет возвращаться в «Краснодар»

9 марта 2017, 11:29
5

Нападающий Ари не планирует возвращаться в «Краснодар», который владеет правами на бразильца. После зимнего перерыва он выступает в составе «Локомотива», в котором находится в аренде до конца сезона.

«Сейчас никто не знает точно, как все сложится. Но если у меня будет шанс остаться в «Локомотиве», я хотел бы продолжить выступать за этот клуб», – сказал Ари.

«Локомотив» постарается заполучить бразильца, если удастся договориться с «Краснодаром» о приемлемой компенсации. В составе столичного клуба Ари провел два матча, в которых забил два гола. В общей сложности в текущем сезоне на его счету 12 матчей, шесть голов и три передачи.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Ари
Комментарии (5)
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LokoGoGo
1489052116
конкуренция Майкону. Может и Маркес подтянется
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Sergei1968
1489055341
это пока так как он забил крыльям.я не поидет игра сядит на скамеику тогда посмотрим как он захочет остатся в локомотиве..а в краснодаре он играл постоянно хоть и в начале или в конце матча .одни голы спартаку чего стоят.
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vladimir-7
1489056497
В конце сезона будет ясно.
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