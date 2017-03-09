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    Ари не хочет возвращаться в «Краснодар»

    Нападающий Ари не планирует возвращаться в «Краснодар», который владеет правами на бразильца. После зимнего перерыва он выступает в составе «Локомотива», в котором находится в аренде до конца сезона.

    «Сейчас никто не знает точно, как все сложится. Но если у меня будет шанс остаться в «Локомотиве», я хотел бы продолжить выступать за этот клуб», – сказал Ари.

    «Локомотив» постарается заполучить бразильца, если удастся договориться с «Краснодаром» о приемлемой компенсации. В составе столичного клуба Ари провел два матча, в которых забил два гола. В общей сложности в текущем сезоне на его счету 12 матчей, шесть голов и три передачи.

    Источник: Известия

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    09.03.2017 11:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 марта 2017, 13:48

      В конце сезона будет ясно.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Sergei1968 9 марта 2017, 13:29

      это пока так как он забил крыльям.я не поидет игра сядит на скамеику тогда посмотрим как он захочет остатся в локомотиве..а в краснодаре он играл постоянно хоть и в начале или в конце матча .одни голы спартаку чего стоят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 9 марта 2017, 12:35

      конкуренция Майкону. Может и Маркес подтянется

      2
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