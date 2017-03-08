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    Смолов в четверг пройдет МРТ

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о травме нападающего Федора Смолова, а также о вариантах замены форварда в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты».

    «Пока точно не знаем, что с ним, завтра будет МРТ. Есть двое, кто может его заменить. Федор – потеря, наш лучший бомбардир, тем более по нашей игре, центральный нападающий – ключевая позиция, через нее идет много игры. Его сменщик должен сыграть правильно и помочь полузащите», – заявил специалист.

    Встреча состоится 9 марта в Испании. Начало игры в 23:05 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    08.03.2017 23:42
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 9 марта 2017, 09:10

      Здоровья Феде !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 9 марта 2017, 08:25

      недолеченная травма дает знать

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