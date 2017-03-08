Смолов в четверг пройдет МРТ

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о травме нападающего Федора Смолова, а также о вариантах замены форварда в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты».

«Пока точно не знаем, что с ним, завтра будет МРТ. Есть двое, кто может его заменить. Федор – потеря, наш лучший бомбардир, тем более по нашей игре, центральный нападающий – ключевая позиция, через нее идет много игры. Его сменщик должен сыграть правильно и помочь полузащите», – заявил специалист.

Встреча состоится 9 марта в Испании. Начало игры в 23:05 по московскому времени.