Карпин: «Неприличный жест? Мы с испанским журналистом давние друзья»

Главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с испанским журналистом, произошедшую после пресс-конференции главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова. Напомним, Карпин показал средний палец журналисту, когда тот спросил, кто победит в противостоянии «Сельты» и «Краснодара».

«Не нужно передергивать и переиначивать жестикуляцию. Мы с испанским журналистом давние друзья. Он спросил – я ответил. Ждем матч, надеемся, что «Краснодар» удивит наших болельщиков. Мы готовимся», – сказал Карпин.

Встреча состоится 9 марта в 23:05 по московскому времени.