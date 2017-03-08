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    Карпин: «Неприличный жест? Мы с испанским журналистом давние друзья»

    Главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с испанским журналистом, произошедшую после пресс-конференции главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова. Напомним, Карпин показал средний палец журналисту, когда тот спросил, кто победит в противостоянии «Сельты» и «Краснодара».

    «Не нужно передергивать и переиначивать жестикуляцию. Мы с испанским журналистом давние друзья. Он спросил – я ответил. Ждем матч, надеемся, что «Краснодар» удивит наших болельщиков. Мы готовимся», – сказал Карпин.

    Встреча состоится 9 марта в 23:05 по московскому времени.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.03.2017 23:33
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