Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    На вопрос испанского журналиста, кто победит в матче «Сельта» – «Краснодар», Карпин показал ему средний палец

    Телекомментаторы Константин Генич и Валерий Карпин посетили пресс-конференцию главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты». После ее окончания Карпин ответил на вопросы испанского журналиста.

    На вопрос, какой команде он будет желать победы, бывший футболист «Сельты» вместо ответа показал журналисту средний палец и удалился.

    Однако отмечается, что действия Карпина не носили негативного характера, а были шуткой со старым знакомым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2017 21:46
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 9 марта 2017, 02:09

      какая-то примитивная шутка, подростковый уровень

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > compka 9 марта 2017, 03:21

      Причем не очень приличная...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > арейская 9 марта 2017, 23:20

      даааа,отстали мы видать от гейропы-волера показал что он его любит))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 9 марта 2017, 00:23

      Cредний значит ничья

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 9 марта 2017, 00:00

      Когда кончаются слова ..... вылезают пальцы...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      Smolov90 8 марта 2017, 23:51

      Красавчик Карпин!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 марта 2017, 23:33

      А мне его ответ понравился )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      dedruz 8 марта 2017, 23:02

      исправляться начал, как на тв привлекать стали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 8 марта 2017, 22:56

      В Сельту могут позвать и в Краснодар...Так что лучше журналиста послать чем свою карьеру...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 8 марта 2017, 22:48

      Как-то не по-нашему,а просто не мог на всем известные нам с детства на три буквы послать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 8 марта 2017, 22:46

      Карпин блин ))) как всегда что то да замутит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      sasha_klub 8 марта 2017, 22:32

      Мимо испанских журналистов я без шуток не хожу, то в окно я х.. засуну то я палец покажу)))))))))) (В. Карпин)

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11