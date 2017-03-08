На вопрос испанского журналиста, кто победит в матче «Сельта» – «Краснодар», Карпин показал ему средний палец

Телекомментаторы Константин Генич и Валерий Карпин посетили пресс-конференцию главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты». После ее окончания Карпин ответил на вопросы испанского журналиста.

На вопрос, какой команде он будет желать победы, бывший футболист «Сельты» вместо ответа показал журналисту средний палец и удалился.

Однако отмечается, что действия Карпина не носили негативного характера, а были шуткой со старым знакомым.