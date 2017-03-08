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    Блинд: «Похоже, «Ростов» в прекрасной форме»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Дейли Блинд в преддверии гостевого первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» рассказал о состоянии поля на стадионе «Олимп-2». Также голландский футболист подчеркнул, что его команда будет играть на победу в предстоящем поединке.

    – Ваш тренер много говорил о поле. Как вам оно?

    – Поле не лучшее, но может, игра будет лучше поля. Поле – это не извинение для нас, мы должны концентрироваться на игре и победить.

    – Как сложно играть на 100 процентов на таком поле?

    – Поле не лучшее, но не надо думать об этом. Надо думать о матче. Мы приехали играть, а не думать о поле.

    – Ваши оппоненты уже победили тут «Баварию» и «Аякс». Что скажете о них?

    – Хорошая команда, и, похоже, в прекрасной форме, особенно дома. Всего один проигрыш за тридцать с лишним домашних матчей говорит сам за себя. Но нам нужно играть от себя, от своих качеств, а не от соперника, и выигрывать. Мы проанализировали их слабые и сильные стороны и завтра постараемся применить эти знания.

    – Устроит ли вас ничья завтра и победа во второй игре?

    – Разумеется, цель – выигрывать в любом матче. Но надо держать в уме, что есть и вторая игра. Двухматчевые поединки отличаются от обычных, и надо адаптироваться. Хорошо, что есть второй домашний матч, но мы должны выиграть и здесь, очень важно будет забить.

    Напомним, что матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.03.2017 14:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 8 марта 2017, 17:56

      Нам отступать некуда позади Москва, бейте по спортивному:))))

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 марта 2017, 17:46

      Ростов в прекрасной форме и покажет достойную игру.....удачи дончанам)))

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      Рейтинг: +116

      Pirboy > a-rakhmatov 8 марта 2017, 17:57

      Дай Бог!

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      Рейтинг: +1297

      compka 8 марта 2017, 16:06

      Блин, похоже, Ростов в прекрасной форме

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