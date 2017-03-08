Блинд: «Похоже, «Ростов» в прекрасной форме»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Дейли Блинд в преддверии гостевого первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» рассказал о состоянии поля на стадионе «Олимп-2». Также голландский футболист подчеркнул, что его команда будет играть на победу в предстоящем поединке.

– Ваш тренер много говорил о поле. Как вам оно?

– Поле не лучшее, но может, игра будет лучше поля. Поле – это не извинение для нас, мы должны концентрироваться на игре и победить.

– Как сложно играть на 100 процентов на таком поле?

– Поле не лучшее, но не надо думать об этом. Надо думать о матче. Мы приехали играть, а не думать о поле.

– Ваши оппоненты уже победили тут «Баварию» и «Аякс». Что скажете о них?

– Хорошая команда, и, похоже, в прекрасной форме, особенно дома. Всего один проигрыш за тридцать с лишним домашних матчей говорит сам за себя. Но нам нужно играть от себя, от своих качеств, а не от соперника, и выигрывать. Мы проанализировали их слабые и сильные стороны и завтра постараемся применить эти знания.

– Устроит ли вас ничья завтра и победа во второй игре?

– Разумеется, цель – выигрывать в любом матче. Но надо держать в уме, что есть и вторая игра. Двухматчевые поединки отличаются от обычных, и надо адаптироваться. Хорошо, что есть второй домашний матч, но мы должны выиграть и здесь, очень важно будет забить.

Напомним, что матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 по московскому времени.