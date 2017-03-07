Отставка Роджерса обошлась «Ливерпулю» в 15 миллионов

Брендан Роджерс, уволенный из «Ливерпуля» в 2015 году, получил от английского клуба 15,7 миллионов фунтов в качестве компенсации, сообщает Thisisanfield.com. Тогда вместе с главным тренером из клуба ушли Шон О’Дрисколл, Гари Макаллистер, Глен Дрисколл и Крис Дэвис. Все они входили в тренерский штаб Роджерса, занимая различные должности.

Под руководством Брендана Роджерса «Ливерпуль» занимал второе место в английской Премьер-лиге. Сейчас тренер возглавляет шотландский «Селтик».