Лэмпард считает Луиса лучшим центральным защитником в АПЛ

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард высоко оценил игру защитника Давида Луиса в нынешнем сезоне. По мнению Лэмпарда, 29-летний бразилец является лучшим игроком в английской Премьер-лиги на своей позиции.

«Давид повзрослел. Он был хорошим футболистом еще тогда, когда «Челси» побеждал в Лиге чемпионов, но теперь он стал еще лучше. Луис – очень дисциплинированный игрок, умеющий хорошо обращаться с мячом на поле. По моему мнению, он является лучшим защитником лиги в этом сезоне», – сказал Лэмпард.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Луис провел 23 матча, в которых забил один гол.