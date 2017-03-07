Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лэмпард считает Луиса лучшим центральным защитником в АПЛ

    Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард высоко оценил игру защитника Давида Луиса в нынешнем сезоне. По мнению Лэмпарда, 29-летний бразилец является лучшим игроком в английской Премьер-лиги на своей позиции.

    «Давид повзрослел. Он был хорошим футболистом еще тогда, когда «Челси» побеждал в Лиге чемпионов, но теперь он стал еще лучше. Луис – очень дисциплинированный игрок, умеющий хорошо обращаться с мячом на поле. По моему мнению, он является лучшим защитником лиги в этом сезоне», – сказал Лэмпард.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Луис провел 23 матча, в которых забил один гол.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2017 11:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11