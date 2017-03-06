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    Гвардиола пришел в «Манчестер Сити» из-за Давида Силвы

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил в своей команде полузащитника Давида Силву.

    «Силва является одним из лучших среди тех футболистов, кого я тренировал за свою карьеру. Я счастлив, что мы работаем в одной команде. Это является одной из тех причин, по которой я решил перейти в «Сити».

    Я всегда считал Силву особенным игроком. Он является настоящим победителем, бойцом, который максимально выкладывается на поле и на тренировках. Это фантастический игрок», – приводит слова Гвардиолы BBC.

    Напомним, что Силва стал лучшим распасовщиком Премьер-лиги, начиная с 2010 года, когда полузащитник перешел в стан «горожан».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2017 08:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 6 марта 2017, 11:07

      Гвардиола пришел на деньги

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    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 6 марта 2017, 10:45

      не согласен....мне он казался всегда девочкой в шортах))



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