Гвардиола пришел в «Манчестер Сити» из-за Давида Силвы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил в своей команде полузащитника Давида Силву.

«Силва является одним из лучших среди тех футболистов, кого я тренировал за свою карьеру. Я счастлив, что мы работаем в одной команде. Это является одной из тех причин, по которой я решил перейти в «Сити».

Я всегда считал Силву особенным игроком. Он является настоящим победителем, бойцом, который максимально выкладывается на поле и на тренировках. Это фантастический игрок», – приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, что Силва стал лучшим распасовщиком Премьер-лиги, начиная с 2010 года, когда полузащитник перешел в стан «горожан».