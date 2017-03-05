Силва – лучший распасовщик АПЛ, начиная с 2010 года

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Силва отметился результативной передачей в матче 27-го тура АПЛ против «Сандерленда» (2:0). Отметим, что данный голевой пас стал для 31-летнего испанца 62-м в рамках чемпионата Англии.

Таким образом, Силва стал лучшим распасовщиком Премьер-лиги, начиная с 2010 года, когда полузащитник перешел в стан «горожан».

В нынешнем сезоне футболист провел за «Манчестер Сити» в АПЛ 24 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.