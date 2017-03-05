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    Глушаков: «Я не пожал руку Каррере? Он мне не подавал ее вроде бы, не раздувайте»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча 18-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:2) рассказал о ситуации с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой. Отметим, что, покидая поле в связи с заменой, хавбек не пожал итальянскому специалисту руку.

    «Я не пожал руку Каррере? Да я даже не обращал на это внимания. Он был в игре, а я прошел, это нормально. Он мне не подавал вроде бы руку. Меня заменили по травме, тренер знал это еще в перерыве. Так что не стоит тут раздувать», – сказал Глушаков.

    В нынешнем сезоне Глушаков провел за «Спартак» в РФПЛ 16 матчей, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и один результативный пас.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.03.2017 22:04
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 6 марта 2017, 12:03

      Господа журналюги! Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате, её там НЕТ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 6 марта 2017, 00:11

      и кому вот это все надо - ну Дом-2 в натуре

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 6 марта 2017, 00:02

      играть надо хорошо

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +163

      LIWER RW 5 марта 2017, 23:01

      А раздувают это некоторые проплаченные журналисты с "низкой социальной ответственностью"

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 5 марта 2017, 22:25

      а почему бы и не раздуть?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 5 марта 2017, 22:17

      Глушак сегодня был в бледном цвете
      .

      3
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      ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон > vvv246 5 марта 2017, 22:38

      не будем кровожадными
      Мельгорехо тоже приложили
      да при Массимо, Спартак стал жёстче, агрессивнее
      но откровенных безобразий не позволяют себе

      от недостатка игровой практики и большого желания много фолят
      со временем научатся работать аккуратнее
      .

      0
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      ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон > vvv246 5 марта 2017, 22:47

      ну как не причём
      задрал в размахе локоть.
      Мельгарехо пытался головой добраться до мяча, но Гранквист его срезал лихо, четко локтем в лицо, лицо в кровь, а это уже железная жёлтая, а за рубежом за подобное удаляют. лучше оставить ошибки арбитра в покое, не ругайте пианиста, он играет как умеет.
      главное, что матч удался на славу, давно подобного зрелища в нашем чемпе не было
      .

      2
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    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 5 марта 2017, 22:13

      Да НАХ нужно всяким уродам клешни пожимать !?!?
      подпись ( Глушаков)

      -1
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