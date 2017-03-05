Глушаков: «Я не пожал руку Каррере? Он мне не подавал ее вроде бы, не раздувайте»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча 18-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:2) рассказал о ситуации с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой. Отметим, что, покидая поле в связи с заменой, хавбек не пожал итальянскому специалисту руку.

«Я не пожал руку Каррере? Да я даже не обращал на это внимания. Он был в игре, а я прошел, это нормально. Он мне не подавал вроде бы руку. Меня заменили по травме, тренер знал это еще в перерыве. Так что не стоит тут раздувать», – сказал Глушаков.

В нынешнем сезоне Глушаков провел за «Спартак» в РФПЛ 16 матчей, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и один результативный пас.