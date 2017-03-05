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    В матче с «Зенитом» в основе ЦСКА впервые с 2008 года было меньше трех легионеров

    ЦСКА на матч с «Зенитом» (0:0) в рамках 18-го тура выставил в основном составе лишь двух легионеров – шведского полузащитника Понтуса Вернблума и нигерийского форварда Аарона Оланаре.

    Для армейцев эта встреча стала первой с 2008 года, когда они начинали игру с двумя легионерами на поле, что произошло в матче 30-го тура РФПЛ с «Шинником» (0:1). Тогда в стартовый состав ЦСКА попали литовский защитник Дейвидас Шемберас и боснийский полузащитник Элвир Рахимич.

    ЦСКА после 18 туров в чемпионате России занимает третье место.

    «Самое страшное подтвердилось». Как Гончаренко изменил ЦСКА

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2017 09:52
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 марта 2017, 12:04

      Так, ну и что?

      -1
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      Рейтинг: +31

      ArmyaneVpered 5 марта 2017, 11:18

      Ну это же хорошо
      Но с такой позицией россияне вообще перестанут играть , если всегда в старт их ставить)

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 5 марта 2017, 11:13

      А кули толку

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 5 марта 2017, 11:03

      Так легионеров то и нет

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 5 марта 2017, 10:51

      И что из этого получилось? Нудятина.

      1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 5 марта 2017, 10:44

      И это правильно. Кому будет интересен чемпионат страны, если на поле будут 22 негра бегать..?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > turist82 5 марта 2017, 11:16

      Бедные англичане, им не интересен их чемпионат и всему миру тоже. А картинки с полными стадионами-это все фейк и происки пропаганды. И за трансляцию их чемпионата весь мир платит бешеные деньги( вот тут не могу сказать почему), а догадался, они же все тупыыыые!

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > kykyi 5 марта 2017, 11:51

      Мне плевать на англичан. Сужу по себе. Хочу чтобы центральный спортивный клуб армии защищали россияне, и Спартак. И другие. А если иностранцы то без фанатизма, и в меру

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > turist82 5 марта 2017, 13:02

      Почитайте теорию Дарвина и сравните развитие стран открытых (много иностранных рабочих и компаний Германия Англия, США и закрытых для мира, все свое КНДР.Куба, Зимбабве) и все встанет на место. Нет конкуренции-получаются Жигули, есть конкуренция- получается Вольво( к стати комплектующие собраны со всего мира).

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      Рейтинг: +15

      procx 5 марта 2017, 10:36

      так держать

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      Рейтинг: +353

      Rebrova 5 марта 2017, 10:33

      Красавцы!

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      Рейтинг: -15

      O'Hooligan's 5 марта 2017, 10:31

      Каждому гражданство дают,

      -1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 5 марта 2017, 10:06

      Честь российской армии должны защищать исключительно россияне.

      4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > ДАША Д 5 марта 2017, 10:53

      "Глубокая" мысль.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ДАША Д 5 марта 2017, 11:38

      В Локомотиве одни железнодорожники, а в Спартаке одни свиноводы?
      И все из России.

      0
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      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > ДАША Д 5 марта 2017, 11:47

      логично

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > ДАША Д 8 марта 2017, 01:23

      Танюшка с 8 МАРТА тебя.это слова настоящей РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ.RESPEKT

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