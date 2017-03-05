В матче с «Зенитом» в основе ЦСКА впервые с 2008 года было меньше трех легионеров

ЦСКА на матч с «Зенитом» (0:0) в рамках 18-го тура выставил в основном составе лишь двух легионеров – шведского полузащитника Понтуса Вернблума и нигерийского форварда Аарона Оланаре.

Для армейцев эта встреча стала первой с 2008 года, когда они начинали игру с двумя легионерами на поле, что произошло в матче 30-го тура РФПЛ с «Шинником» (0:1). Тогда в стартовый состав ЦСКА попали литовский защитник Дейвидас Шемберас и боснийский полузащитник Элвир Рахимич.

ЦСКА после 18 туров в чемпионате России занимает третье место.

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