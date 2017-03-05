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  • В матче с «Зенитом» в основе ЦСКА впервые с 2008 года было меньше трех легионеров

В матче с «Зенитом» в основе ЦСКА впервые с 2008 года было меньше трех легионеров

5 марта 2017, 09:52
18

ЦСКА на матч с «Зенитом» (0:0) в рамках 18-го тура выставил в основном составе лишь двух легионеров – шведского полузащитника Понтуса Вернблума и нигерийского форварда Аарона Оланаре.

Для армейцев эта встреча стала первой с 2008 года, когда они начинали игру с двумя легионерами на поле, что произошло в матче 30-го тура РФПЛ с «Шинником» (0:1). Тогда в стартовый состав ЦСКА попали литовский защитник Дейвидас Шемберас и боснийский полузащитник Элвир Рахимич.

ЦСКА после 18 туров в чемпионате России занимает третье место.

«Самое страшное подтвердилось». Как Гончаренко изменил ЦСКА

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вернблум Понтус Оланаре Аарон
Комментарии (18)
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ДАША Д
1488697589
Честь российской армии должны защищать исключительно россияне.
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O'Hooligan's
1488699118
Каждому гражданство дают,
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Rebrova
1488699219
Красавцы!
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procx
1488699396
так держать
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turist82
1488699885
И это правильно. Кому будет интересен чемпионат страны, если на поле будут 22 негра бегать..?
Ответить
kykyi
1488700260
И что из этого получилось? Нудятина.
Ответить
Urry
1488700985
Так легионеров то и нет
Ответить
spartach n1
1488701602
А кули толку
Ответить
ArmyaneVpered
1488701918
Ну это же хорошо Но с такой позицией россияне вообще перестанут играть , если всегда в старт их ставить)
Ответить
vladimir-7
1488704656
Так, ну и что?
Ответить
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