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    Хонда может перейти в «Сиэтл Саундерс» летом

    Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда близок к завершению переговоров по переходу в клуб МЛС «Сиэтл Саундерс».

    Ожидается, что заокеанский клуб сделает 30-летнему футболисту предложение летом, когда истечет срок соглашения футболиста с «россонери».

    В текущем сезоне Серии А хавбек принял участие в пяти матчах, не отметившись результативными действиями. «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице.

    Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Японии в 7 миллионов евро.

    Информация о возможном трансфере Хонды появилась в феврале.

    Источник: Calciomercato

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    04.03.2017 23:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +473

      Серега М. 5 марта 2017, 10:35

      Не пошло у него в Милане, зато в Цска был очень хорош!

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