Хонда может перейти в «Сиэтл Саундерс» летом

Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда близок к завершению переговоров по переходу в клуб МЛС «Сиэтл Саундерс».

Ожидается, что заокеанский клуб сделает 30-летнему футболисту предложение летом, когда истечет срок соглашения футболиста с «россонери».

В текущем сезоне Серии А хавбек принял участие в пяти матчах, не отметившись результативными действиями. «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Японии в 7 миллионов евро.

Информация о возможном трансфере Хонды появилась в феврале.