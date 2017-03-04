Хонда может перейти в «Сиэтл Саундерс» летом

Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда близок к завершению переговоров по переходу в клуб МЛС «Сиэтл Саундерс».
Ожидается, что заокеанский клуб сделает 30-летнему футболисту предложение летом, когда истечет срок соглашения футболиста с «россонери».
В текущем сезоне Серии А хавбек принял участие в пяти матчах, не отметившись результативными действиями. «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице.
Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Японии в 7 миллионов евро.
Информация о возможном трансфере Хонды появилась в феврале.
Источник: Calciomercato