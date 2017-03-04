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  • Дзюба заявил, что весь «Зенит» будет болеть за «Краснодар» в матче против «Спартака»

Дзюба заявил, что весь «Зенит» будет болеть за «Краснодар» в матче против «Спартака»

4 марта 2017, 20:41
28

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 18-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0) заявил, что в поединке «Краснодара» и «Спартака» его команда будет болеть за «быков». Отметим, что красно-белые лидируют в турнирной таблице чемпионата России, обгоняя сине-бело-голубых на четыре очка.

– Ничья в пользу «Спартака». Будете смотреть матч конкурентов?

– Конечно, буду. Хороший матч. Все будут болеть за «Краснодар», – передает слова Дзюбы корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Напомним, встреча между «Краснодаром» и «Спартаком» пройдет завтра и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Дзюба Артем
Комментарии (28)
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ttter
1488649816
Расписался в собственной ничтожности))
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Бриг
1488649883
Самим надо играть. Болельщик х..в.
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oyabun
1488650329
Трудно поверить что когда то эта Тварь была воспитанником Спартака и много лет играла за красно-белых. Совершенно беспринципное ничтожество.
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ijgjr
1488650338
Самим надо играть а не на чужом горбу - ходили по полю как в штаны наложили -молчал бы уж
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B.G.
1488650595
Дзюба: - был бы Халк - забили бы... теперь придется всем зенитом, болеть за Краснодар! )
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d_joker
1488651244
Хренов игрочишка сам нечего не может так на чужом горбу не куда не выйдешь!!!!
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polt
1488652968
А что еще Зениту остается делать, кроме как надеяться на других , обыгрывающих лидеров, и на "правильное" судейство. Сами то, импотенты полные...
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Сармат Ростов
1488654929
Эх,Дзюбинушка... Будешь болеть - смотри не сожри все ногти на своих корявых ногах)))
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pavelSKA85
1488654967
пусть посмотрят как играть надо а не корчится от того что песок из ж*опы сыпиться
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mialkov
1488663888
Эх, Артемка, нам всем уже стыдно, что ты был спартаковцем. И не из-за того, что ты будешь болеть против Спартака, а из-за твоей беспомощности и никчемности на поле в качестве игрока!
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