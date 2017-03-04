Дзюба заявил, что весь «Зенит» будет болеть за «Краснодар» в матче против «Спартака»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 18-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0) заявил, что в поединке «Краснодара» и «Спартака» его команда будет болеть за «быков». Отметим, что красно-белые лидируют в турнирной таблице чемпионата России, обгоняя сине-бело-голубых на четыре очка.

– Ничья в пользу «Спартака». Будете смотреть матч конкурентов?

– Конечно, буду. Хороший матч. Все будут болеть за «Краснодар», – передает слова Дзюбы корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Напомним, встреча между «Краснодаром» и «Спартаком» пройдет завтра и начнется в 16:30 по московскому времени.