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    Дзюба заявил, что весь «Зенит» будет болеть за «Краснодар» в матче против «Спартака»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 18-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0) заявил, что в поединке «Краснодара» и «Спартака» его команда будет болеть за «быков». Отметим, что красно-белые лидируют в турнирной таблице чемпионата России, обгоняя сине-бело-голубых на четыре очка.

    – Ничья в пользу «Спартака». Будете смотреть матч конкурентов?

    – Конечно, буду. Хороший матч. Все будут болеть за «Краснодар», – передает слова Дзюбы корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Напомним, встреча между «Краснодаром» и «Спартаком» пройдет завтра и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 20:41
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 5 марта 2017, 14:29

      По идее я должен болеть за Спартак, чтобы Краснодар не обогнал Ростов. Но до того не переношу Спартак , что буду болеть за Краснодар. Это мой второй клуб после Ростова.

      0
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      Рейтинг: +354

      REDAT 5 марта 2017, 09:07

      Спасибо Дзюба тебе, за поддержку "Краснодара"!!!!!!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 5 марта 2017, 08:32

      Многие будут болеть за Краснодар

      1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 5 марта 2017, 07:05

      сами не могут играть и надеется на Краснодар , да мужик однако!!обидно наверное Дзюбе то ушел в зенит хотел золото взять, а тут Спартак на первом месте))))

      2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 5 марта 2017, 00:44

      Эх, Артемка, нам всем уже стыдно, что ты был спартаковцем. И не из-за того, что ты будешь болеть против Спартака, а из-за твоей беспомощности и никчемности на поле в качестве игрока!

      6
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 5 марта 2017, 00:19

      Продался за 30 серебряников Иуда!!!

      4
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 4 марта 2017, 22:26

      Тебе дубина покажут, что такое футбол, как нужно создавать моменты, открываться, играть в пас и самое важное -забивать. А о ты охамел там в Питере. Как тебя Аленький из самолета не выкинул, когда ты своей лошадиной мордой в кормушку попросился. Была деревянная нога, а стала ещё и деревянная голова.....

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 марта 2017, 22:23

      Слова полного бездаря.

      2
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      Рейтинг: +68

      pavelSKA85 4 марта 2017, 22:16

      пусть посмотрят как играть надо а не корчится от того что песок из ж*опы сыпиться

      5
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 4 марта 2017, 22:15

      Эх,Дзюбинушка... Будешь болеть - смотри не сожри все ногти на своих корявых ногах)))

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