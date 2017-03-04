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Байдачный: «Веры в «Спартак» нет»

4 марта 2017, 16:14
16

Бывший главный тренер «Терека» Анатолий Байдачный поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ нынешнего сезона. По его словам, главным претендентом на титул является «Зенит».

«Явного фаворита нет. Шансы есть у «Спартака», «Зенита», ЦСКА. Пять очков отрыва? Играть еще долго. За это время может произойти все, что угодно. Давно уже «Спартак» ничего не выигрывал. Поэтому веры в него нет.

В финальной стадии сезона порой на первый план выходит психологический фундамент. У красно-белых этого фундамента нет. Так что я больше верю в «Зенит», хотя «Спартак» мне симпатичен», – сказал Байдачный.

Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, на пять очков опережая идущим на втором месте «Зенит». ЦСКА, расположившийся на третьей позиции отстает от лидера на восемь баллов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Байдачный Анатолий
Комментарии (16)
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VVM1964
1488633805
А ВЕРЫ НИ У КОГО НЕ БЫЛО И ДО НАЧАЛА СЕЗОНА 2016-2017 , А ПОМИМО ВЕРЫ ЕСТЬ ЕЩЕ ФАКТЫ И ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА .
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maksspartak
1488634128
посмотрим что будет еще много игр впереди
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maior-60
1488634163
А у меня нет веры в Байдачного.
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Ruslan-13
1488635760
ЦСКА ЧЕМПИОН
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Робинзон
1488635781
надо меньше пить, Анатолий. у спартачей появился таки подходящий тренер, с психологией порядок.
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kvm
1488636462
Кто этот неудачник?
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Pourport
1488636823
Кони все равно нагонят.Я с ним согласен.
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mihail200606
1488640272
Спартак и его болельщики сами не знают что сейчас от команды ждать. Байдачный прав- сейчас для команды психология на первом месте.
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Pirboy
1488640529
Тройка (ЦСКА, Зенит и Спартак) если побеждают, только с помощью судью.
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