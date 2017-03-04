Байдачный: «Веры в «Спартак» нет»

Бывший главный тренер «Терека» Анатолий Байдачный поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ нынешнего сезона. По его словам, главным претендентом на титул является «Зенит».

«Явного фаворита нет. Шансы есть у «Спартака», «Зенита», ЦСКА. Пять очков отрыва? Играть еще долго. За это время может произойти все, что угодно. Давно уже «Спартак» ничего не выигрывал. Поэтому веры в него нет.

В финальной стадии сезона порой на первый план выходит психологический фундамент. У красно-белых этого фундамента нет. Так что я больше верю в «Зенит», хотя «Спартак» мне симпатичен», – сказал Байдачный.

Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, на пять очков опережая идущим на втором месте «Зенит». ЦСКА, расположившийся на третьей позиции отстает от лидера на восемь баллов.