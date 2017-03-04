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    Байдачный: «Веры в «Спартак» нет»

    Бывший главный тренер «Терека» Анатолий Байдачный поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ нынешнего сезона. По его словам, главным претендентом на титул является «Зенит».

    «Явного фаворита нет. Шансы есть у «Спартака», «Зенита», ЦСКА. Пять очков отрыва? Играть еще долго. За это время может произойти все, что угодно. Давно уже «Спартак» ничего не выигрывал. Поэтому веры в него нет.

    В финальной стадии сезона порой на первый план выходит психологический фундамент. У красно-белых этого фундамента нет. Так что я больше верю в «Зенит», хотя «Спартак» мне симпатичен», – сказал Байдачный.

    Отметим, что на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, на пять очков опережая идущим на втором месте «Зенит». ЦСКА, расположившийся на третьей позиции отстает от лидера на восемь баллов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2017 16:14
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 4 марта 2017, 18:15

      Тройка (ЦСКА, Зенит и Спартак) если побеждают, только с помощью судью.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad > Pirboy 4 марта 2017, 19:37

      не согласен

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +116

      Pirboy > OldenVad 4 марта 2017, 20:14

      К моему сожалению, так оно есть. Извини друг:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 4 марта 2017, 18:11

      Спартак и его болельщики сами не знают что сейчас от команды ждать. Байдачный прав- сейчас для команды психология на первом месте.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 4 марта 2017, 17:13

      Кони все равно нагонят.Я с ним согласен.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2250

      kvm 4 марта 2017, 17:07

      Кто этот неудачник?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 16:56

      надо меньше пить, Анатолий. у спартачей появился таки подходящий тренер, с психологией порядок.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +116

      Pirboy > Робинзон 4 марта 2017, 18:41

      Дела не в тренере, появится претензия к футболистам он имел в виду.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон > Pirboy 4 марта 2017, 18:47

      тренер это каркас на котором держится команда. посмотрите на Ростов, где были дончаки, за что боролись. а сейчас с лучшими командами европы очень достойно смотрятся. радуют российскую публику.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +116

      Pirboy > Робинзон 4 марта 2017, 20:10

      Точку попал, я болельщик Ростова. Но там Бекиевич, его сравнить с Массимо просто извини друг смешно.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон > Pirboy 4 марта 2017, 20:28

      а что смешного, понятно что туркмен это гора, но и Массимо не пальцем деланный, так что смеяться тут не вижу повода. конечно Курбан вне конкуренции, но есть и кроме него путёвые,
      тот же Гончаренко к примеру.

      0
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      Рейтинг: +12

      Ruslan-13 4 марта 2017, 16:56

      ЦСКА ЧЕМПИОН

      0
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 4 марта 2017, 16:29

      А у меня нет веры в Байдачного.

      6
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 4 марта 2017, 16:28

      посмотрим что будет еще много игр впереди

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