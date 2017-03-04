Оланаре хочет увидеть переполненные трибуны в матче с «Зенитом»

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре в преддверии домашнего матча 18-го тура чемпионата России против «Зенита» признался, что с нетерпением ожидает своего дебюта на новом стадионе армейцев. Форвард выразил надежду, что на сегодняшней игре с сине-бело-голубыми «ВЭБ арена» будет полностью забита болельщиками.

«Ребята много рассказывали о новой арене, и я счастлив, что клуб завершил этот проект, это грандиозный успех. Очень жду матча, чтобы увидеть переполненные трибуны, выйти на поле и постараться забить гол. Сейчас для меня это главная мечта», – заявил Оланаре.

Напомним, что матч ЦСКА – «Зенит» пройдет сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.