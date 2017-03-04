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    Оланаре хочет увидеть переполненные трибуны в матче с «Зенитом»

    Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре в преддверии домашнего матча 18-го тура чемпионата России против «Зенита» признался, что с нетерпением ожидает своего дебюта на новом стадионе армейцев. Форвард выразил надежду, что на сегодняшней игре с сине-бело-голубыми «ВЭБ арена» будет полностью забита болельщиками.

    «Ребята много рассказывали о новой арене, и я счастлив, что клуб завершил этот проект, это грандиозный успех. Очень жду матча, чтобы увидеть переполненные трибуны, выйти на поле и постараться забить гол. Сейчас для меня это главная мечта», – заявил Оланаре.

    Напомним, что матч ЦСКА – «Зенит» пройдет сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    04.03.2017 10:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ 4 марта 2017, 13:05

      Армию подтяните .

      2
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      Рейтинг: +14

      Leva-Drako 4 марта 2017, 12:16

      Даже если бесплатно билеты раздадут, все равно стадион полным не будет!!!

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 4 марта 2017, 11:17

      Зенит обыграете - на следещей игре переполним!!!! Вперёд ЦСКА

      3
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