Журналист из Италии: «Кокорин – слабый игрок. В «Зените» он играет из-за лимита»

Этот Микаэль Брага, журналист из Италии, мои мысли с языка снял.
Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол на портале MondoSportivo.it, назвал нападающего «Зенита» Александра Кокорина слабым игроком. По его мнению, бывший форвард сине-бело-голубых Фатих Текке в свое время выступал намного лучше россиянина.
– То, как Кокорин играет, даже хуже того, что он делает вне поля. В «Зените» он играет из-за лимита.
– Вы верили, что Кокорин мог уйти в лондонский «Арсенал»?
– Нет. Он просто слабый игрок. Уже поздно считать его перспективным. Текке играл в «Зените» в тысячу раз лучше, чем Кокорин.
В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин забил три гола и сделал две результативные передачи в 17 матчах.