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    Журналист из Италии: «Кокорин – слабый игрок. В «Зените» он играет из-за лимита»

    Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол на портале MondoSportivo.it, назвал нападающего «Зенита» Александра Кокорина слабым игроком. По его мнению, бывший форвард сине-бело-голубых Фатих Текке в свое время выступал намного лучше россиянина.

    – То, как Кокорин играет, даже хуже того, что он делает вне поля. В «Зените» он играет из-за лимита.

    – Вы верили, что Кокорин мог уйти в лондонский «Арсенал»?

    – Нет. Он просто слабый игрок. Уже поздно считать его перспективным. Текке играл в «Зените» в тысячу раз лучше, чем Кокорин.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин забил три гола и сделал две результативные передачи в 17 матчах.

    Источник: Euro-football.ru

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    04.03.2017 08:16
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    Комментарии33
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 4 марта 2017, 15:04

      Этот Микаэль Брага, журналист из Италии, мои мысли с языка снял.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 > serppion 5 марта 2017, 11:15

      Та же фигня)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 4 марта 2017, 13:51

      в пердиве ему быть максимум

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Denis199244 4 марта 2017, 13:46

      Эти слова чистая правда.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 марта 2017, 13:08

      Даже макаронник понимает что лимит это ж..па для российского футбола, но только не Мутко и иже с ним...

      6
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    • ...
      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ 4 марта 2017, 13:07

      Это ни для кого не секрет .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 4 марта 2017, 12:47

      Прав!

      2
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      Рейтинг: +120

      agil 4 марта 2017, 12:04

      Солидарен с итальянцем!!!

      2
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 4 марта 2017, 11:40

      Вот - даже Италию подключили а вы пишите что Кокорин не заметный да СМИ работают - как будто Кокорин выдвигает свою кандидатуру в президенты а что не пишут про Дзьюба что он после Халка самостоятельно сделал - Халк забивал от него рекошетом тем он тогда и запомнился - тоже ходит как в штаны наложил и что то ни кому не мешает - ни кто его не видет -Кокорину надо было идти к Бердыеву он умеет раскрывать игроков

      2
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 4 марта 2017, 11:17

      Поражаюсь такой логике! Где в лимите написано, что ФК Зенит был обязан приобрести у ФК Динамо футболиста А.А. Кокорина и ставить его в состав? Если не нравится Кокорин, почему нельзя было своих наигрывать, того же Шейдаева, например?

      5
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      Рейтинг: -15

      O'Hooligan's 4 марта 2017, 10:37

      Даже там знают, это звоночек для зенита

      0
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