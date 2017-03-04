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  • Журналист из Италии: «Кокорин – слабый игрок. В «Зените» он играет из-за лимита»

Журналист из Италии: «Кокорин – слабый игрок. В «Зените» он играет из-за лимита»

4 марта 2017, 08:16
34

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол на портале MondoSportivo.it, назвал нападающего «Зенита» Александра Кокорина слабым игроком. По его мнению, бывший форвард сине-бело-голубых Фатих Текке в свое время выступал намного лучше россиянина.

– То, как Кокорин играет, даже хуже того, что он делает вне поля. В «Зените» он играет из-за лимита.

– Вы верили, что Кокорин мог уйти в лондонский «Арсенал»?

– Нет. Он просто слабый игрок. Уже поздно считать его перспективным. Текке играл в «Зените» в тысячу раз лучше, чем Кокорин.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин забил три гола и сделал две результативные передачи в 17 матчах.

Источник: Euro-football.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Текке Фатих Кокорин Александр
Комментарии (34)
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aam
1488605694
Весь мир знает об этом, кроме наших.
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ZENIT-59
1488607941
ZENIT-59 Иностранные журналисты реально оценивают футболистов по игре. а наши считают, что будет в перспективе.Но эта "перспектива" у Кокорина длиться ну очень давно, ещё с Динамо Когда же наступит результат?
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84aivengo
1488608025
он уже наелся футболом! у него бабло только на уме,шикарные машины,всякие монако
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slavа0508
1488609092
Смотрю на игру Зенита и не вижу Кокорина особо,,,открываешь спортивные издания везде Кокорин,Господа журналиста хватит уже пиарить весьма среднего футболиста
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subbotaspartak
1488610404
Чего вы на парня взъелись, Человек при деле. Может он нарочно дурака валяет, А потом возьмёт и всем наваляет. Правда это "потом" Можем не разглядеть днём с огнём, Но если барону нравится. Пущай играет красавица.
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ZENIT GOAL
1488615445
Поражаюсь такой логике! Где в лимите написано, что ФК Зенит был обязан приобрести у ФК Динамо футболиста А.А. Кокорина и ставить его в состав? Если не нравится Кокорин, почему нельзя было своих наигрывать, того же Шейдаева, например?
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АНТИЛОПА ГНУ
1488622026
Это ни для кого не секрет .
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ivanthebest
1488622122
Даже макаронник понимает что лимит это ж..па для российского футбола, но только не Мутко и иже с ним...
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Denis199244
1488624388
Эти слова чистая правда.
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Kurt Broot
1488624702
в пердиве ему быть максимум
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