Журналист из Италии: «Кокорин – слабый игрок. В «Зените» он играет из-за лимита»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол на портале MondoSportivo.it, назвал нападающего «Зенита» Александра Кокорина слабым игроком. По его мнению, бывший форвард сине-бело-голубых Фатих Текке в свое время выступал намного лучше россиянина.

– То, как Кокорин играет, даже хуже того, что он делает вне поля. В «Зените» он играет из-за лимита.

– Вы верили, что Кокорин мог уйти в лондонский «Арсенал»?

– Нет. Он просто слабый игрок. Уже поздно считать его перспективным. Текке играл в «Зените» в тысячу раз лучше, чем Кокорин.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин забил три гола и сделал две результативные передачи в 17 матчах.