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    Молодежное первенство. ЦСКА и «Зенит» разошлись миром

    В матче 18-го тура молодежного первенства России «ЦСКА» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» – 1:1.

    После этого результата армейцы имеют на своем счету 42 очка и занимают первое место в турнирной таблице. В активе петербуржцев – 36 баллов и вторая строчка.

    Напомним, что встреча между основными командами пройдет завтра на «ВЭБ Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 18-й тур

    ЦСКА (мол.) – Зенит (мол.) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Крапухин, 10 (с пенальти); 1:1 – Гордюшенко, 74 (с пенальти).

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2017 14:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 3 марта 2017, 16:28

      Так же и взрослые разойдутся...

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