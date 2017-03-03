Молодежное первенство. ЦСКА и «Зенит» разошлись миром

В матче 18-го тура молодежного первенства России «ЦСКА» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» – 1:1.

После этого результата армейцы имеют на своем счету 42 очка и занимают первое место в турнирной таблице. В активе петербуржцев – 36 баллов и вторая строчка.

Напомним, что встреча между основными командами пройдет завтра на «ВЭБ Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 18-й тур

ЦСКА (мол.) – Зенит (мол.) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Крапухин, 10 (с пенальти); 1:1 – Гордюшенко, 74 (с пенальти).

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства