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    Конте стал лучшим тренером, Канте – лучшим игроком года

    В Лондоне прошла церемония London Football Awards 2017. На ней главный тренер «Челси» Антонио Конте был признан лучшим тренером года. Сейчас лондонский клуб лидирует в таблице Премьер-лиги с отрывом в 10 очков. Также команда будет играть в четвертьфинале Кубка Англии.

    Полузащитник Н’Голо Канте получил награду на третьей церемонии вручения Футбольных наград в Лондоне, которая проводится в партнерстве с фондом Уиллоу. На «Баттерси Парк» тренера поддерживали его помощники и представители клуба.

    На мероприятии также чествовали недавно завершившего карьеру Фрэнка Лэмпарда. Лучший бомбардир синих получил награду за выдающийся вклад в развитие футбола. Он забил 211 мячей за «Челси» и выиграл все крупные клубные трофеи.

    Источник: ФК «Челси»

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    03.03.2017 09:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 3 марта 2017, 21:54

      Оба достойны

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 3 марта 2017, 12:14

      Брависсимо, Антонио!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 3 марта 2017, 11:09

      по итогам прошлого года то Раньери лучший, а Конте уже текущего сезона, не понял логики награды...

      0
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 > TY13R 3 марта 2017, 11:18

      Так он не с лондона

      -1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 3 марта 2017, 10:24

      А заголовок такой, как будто они какие-то реально значимые награды получили..)

      -1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 3 марта 2017, 10:24

      В Лондоне, на церемонии London Football Awards награды получили игроки и тренер лондонского клуба..
      Совпадение?)

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 3 марта 2017, 10:05

      А Конате какую награду получил?

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > mdu86 3 марта 2017, 10:07

      награду на третьей церемонии вручения Футбольных наград в Лондоне

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor > mdu86 3 марта 2017, 10:10

      Лучший игрок резерва в Урале

      0
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