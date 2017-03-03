Конте стал лучшим тренером, Канте – лучшим игроком года

В Лондоне прошла церемония London Football Awards 2017. На ней главный тренер «Челси» Антонио Конте был признан лучшим тренером года. Сейчас лондонский клуб лидирует в таблице Премьер-лиги с отрывом в 10 очков. Также команда будет играть в четвертьфинале Кубка Англии.

Полузащитник Н’Голо Канте получил награду на третьей церемонии вручения Футбольных наград в Лондоне, которая проводится в партнерстве с фондом Уиллоу. На «Баттерси Парк» тренера поддерживали его помощники и представители клуба.

На мероприятии также чествовали недавно завершившего карьеру Фрэнка Лэмпарда. Лучший бомбардир синих получил награду за выдающийся вклад в развитие футбола. Он забил 211 мячей за «Челси» и выиграл все крупные клубные трофеи.