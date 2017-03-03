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    Смородская: «Сапатер – жадный и чокнутый на деньгах человек. Он ни разу не купил себе чашку кофе, а пил только бесплатный»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о странностях, с которыми встретилась при работе с экс-полузащитником железнодорожников Альберто Сапатером. Напомним, 31-летний испанец защищал цвета красно-зеленых с 2011 по 2016 год.

    – Что скажете про Сапатера?

    – Во-первых, он заболел. У него тяжелейшее заболевание почек. Это установлено не нами, а Институтом урологии. Мы сделали специальную экспертизу. Он ведь все время жаловался на боли в спине, а мы искали причину – позвоночник, мышцы. Только потом врачи догадались про почки.

    Что касается личности, то Сапатер очень замкнутый и жадный человек. Просто чокнутый на деньгах. Он себе ни разу нигде не купил чашку кофе. Пил только бесплатный, который дают в команде. В моей жизни подобный случай в первый раз. Вот студенты не блещут деньгами, но даже в мое студенческое время я таких людей не встречала.

    На данный момент Сапатер выступает за «Сарагосу». В нынешнем сезоне полузащитник провел за испанский клуб в Сегунде 27 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.

    Источник: Eurosport.ru

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    03.03.2017 01:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 3 марта 2017, 14:45

      да, читал про интернет его)
      а сколько она нагрела на нем?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 3 марта 2017, 12:23

      На себя посмотри,Юлька!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Mr.Hamster 3 марта 2017, 09:49

      Вот же как старушку понесло... Тот такой, другой сякой...И кофе он халявный пил, да так часто, что бюджет Локо уплыл...Один игрок разорил клуб одними поставками халявного кофе... Встречайте всероссийски известного клоуна-Тётю Олю)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Mr.Hamster 3 марта 2017, 09:48

      Червиченко в юбке)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 марта 2017, 07:55

      Похоже тетка решила свалить.

      0
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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 3 марта 2017, 07:29

      Жадный он, сама с семьей сколько денег с клуба сперли

      1
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      Рейтинг: +48

      Boby 3 марта 2017, 05:54

      Какие у неё все нехорошие жадные и меркантильные. Интересно с какого перепуга тут появилось масса её словестного поноса.

      3
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Boby 3 марта 2017, 08:18

      Наверное, потому что у Червиченко запор временно, а печатать на сайте что-то надо же. )

      1
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