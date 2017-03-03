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  • Смородская: «Сапатер – жадный и чокнутый на деньгах человек. Он ни разу не купил себе чашку кофе, а пил только бесплатный»

Смородская: «Сапатер – жадный и чокнутый на деньгах человек. Он ни разу не купил себе чашку кофе, а пил только бесплатный»

3 марта 2017, 01:50
8

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о странностях, с которыми встретилась при работе с экс-полузащитником железнодорожников Альберто Сапатером. Напомним, 31-летний испанец защищал цвета красно-зеленых с 2011 по 2016 год.

– Что скажете про Сапатера?

– Во-первых, он заболел. У него тяжелейшее заболевание почек. Это установлено не нами, а Институтом урологии. Мы сделали специальную экспертизу. Он ведь все время жаловался на боли в спине, а мы искали причину – позвоночник, мышцы. Только потом врачи догадались про почки.

Что касается личности, то Сапатер очень замкнутый и жадный человек. Просто чокнутый на деньгах. Он себе ни разу нигде не купил чашку кофе. Пил только бесплатный, который дают в команде. В моей жизни подобный случай в первый раз. Вот студенты не блещут деньгами, но даже в мое студенческое время я таких людей не встречала.

На данный момент Сапатер выступает за «Сарагосу». В нынешнем сезоне полузащитник провел за испанский клуб в Сегунде 27 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.

Источник: Eurosport.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Сапатер Альберто Смородская Ольга
Комментарии (8)
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Boby
1488509685
Какие у неё все нехорошие жадные и меркантильные. Интересно с какого перепуга тут появилось масса её словестного поноса.
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Fanfurik
1488515391
Жадный он, сама с семьей сколько денег с клуба сперли
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kykyi
1488516918
Похоже тетка решила свалить.
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Mr.Hamster
1488523699
Червиченко в юбке)
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Mr.Hamster
1488523776
Вот же как старушку понесло... Тот такой, другой сякой...И кофе он халявный пил, да так часто, что бюджет Локо уплыл...Один игрок разорил клуб одними поставками халявного кофе... Встречайте всероссийски известного клоуна-Тётю Олю)
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zadira56
1488533001
На себя посмотри,Юлька!
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LokoGoGo
1488541544
да, читал про интернет его) а сколько она нагрела на нем?
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