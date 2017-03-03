Смородская: «Сапатер – жадный и чокнутый на деньгах человек. Он ни разу не купил себе чашку кофе, а пил только бесплатный»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о странностях, с которыми встретилась при работе с экс-полузащитником железнодорожников Альберто Сапатером. Напомним, 31-летний испанец защищал цвета красно-зеленых с 2011 по 2016 год.

– Что скажете про Сапатера?

– Во-первых, он заболел. У него тяжелейшее заболевание почек. Это установлено не нами, а Институтом урологии. Мы сделали специальную экспертизу. Он ведь все время жаловался на боли в спине, а мы искали причину – позвоночник, мышцы. Только потом врачи догадались про почки.

Что касается личности, то Сапатер очень замкнутый и жадный человек. Просто чокнутый на деньгах. Он себе ни разу нигде не купил чашку кофе. Пил только бесплатный, который дают в команде. В моей жизни подобный случай в первый раз. Вот студенты не блещут деньгами, но даже в мое студенческое время я таких людей не встречала.

На данный момент Сапатер выступает за «Сарагосу». В нынешнем сезоне полузащитник провел за испанский клуб в Сегунде 27 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.