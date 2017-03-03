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    Черчесов хотел приобрести в «Легию» Александра Кержакова

    Бывший главный тренер «Легии» Станислав Черчесов заявил, что во время своей работы в польском клубе планировал приобрести нападающего «Зенита» Александра Кержакова. Отметим, что в итоге форвард на правах аренды присоединился к «Цюриху».

    «Мы не можем знать до конца, приглашают ли наших футболистов европейские клубы или нет. Кстати, будучи тренером «Легии», я общался на тему перехода с Александром Кержаковым, который почему-то никогда об этом не говорил. Перед его переходом в «Цюрих» я хотел видеть Кержакова в своей команде.

    Я смотрел на свою команду и думаю о том, что нам нужно, кто нам из российской лиги поможет. Учитывал финансовую сторону вопроса, складывал мозаику, но она как-то не складывалась. А с Кержаковым, я убежден, мы бы друг другу помогли. Говорил ему, что впереди чемпионат Европы...» – сказал Черчесов.

    В нынешнем сезоне Кержаков провел за «Зенит» в РФПЛ девять матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2017 00:14
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