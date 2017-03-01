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    «Уфа» впервые в истории пробилась в полуфинал Кубка России благодаря голу Засеева

    В матче 1/4 финала Кубка России «Уфа» с минимальным счетом дома обыграла «Анжи» – 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Азамат Засеев. Отметим, что данная встреча стала первой для нового главного тренера уфимского клуба Сергея Семака.

    Таким образом, «Уфа» впервые в истории пробилась в полуфинал Кубка России, где встретится с победителем пары «Локомотив»«Тосно».

    На данный момент подопечные Семака занимают в турнирной таблице РФПЛ восьмое место, имея в активе 25 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2017 19:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +345

      Наварх 1 марта 2017, 20:37

      Молодцы, рад за Семака, начало хорошее!

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 1 марта 2017, 20:33

      Достижение. Тогда и поздравления.

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 1 марта 2017, 20:13

      Игру не смотрел но за Сергея Богдановича рад))

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      Рейтинг: +275

      BrezAndr 1 марта 2017, 20:13

      Уфа, молодцы!!! Семак, с победой!

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      Рейтинг: +988

      опус 2 1 марта 2017, 19:55

      Уфа,с победой !

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