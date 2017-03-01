«Уфа» впервые в истории пробилась в полуфинал Кубка России благодаря голу Засеева

В матче 1/4 финала Кубка России «Уфа» с минимальным счетом дома обыграла «Анжи» – 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Азамат Засеев. Отметим, что данная встреча стала первой для нового главного тренера уфимского клуба Сергея Семака.

Таким образом, «Уфа» впервые в истории пробилась в полуфинал Кубка России, где встретится с победителем пары «Локомотив» – «Тосно».

На данный момент подопечные Семака занимают в турнирной таблице РФПЛ восьмое место, имея в активе 25 очков.